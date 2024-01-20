華為取得鼎橋全部股權 諾基亞退出

中國國家市場監督管理總局19日公告顯示，華為 與成都高新投資 集團等經營者收購無線通信設備大廠鼎橋通信100%的股權。此前，諾基亞 和華為分別持有鼎橋51%和49%的股份，此舉代表諾基亞將退出鼎橋通信。

值得一提的是，A股上市公司東方材料曾於2023年4月9日發布公告，計畫收購諾基亞持有的鼎橋通信51%股權，交易對價人民幣21.22億元。

就在東方材料公告不久，華為連夜發出一封強硬聲明，表示沒有任何意願及可能與東方材料合資營運鼎橋通信。

華為當時指出，與諾基亞營運鼎橋通信，是基於雙方的策略合作與雙方技術實力、全球的銷售與服務能力。華為認同諾基亞出售股權，但購買股權者要擁有同樣的策略能力才具備延續既有合作的基礎。

2023年12月19日，東方材料宣布終止收購鼎橋通信51%股權，並與諾基亞就本次收購事宜達成和解。

華為與鼎橋關係密切，其與華為在行業無線產品、終端產品、物聯網產品等各業務板塊達成一定合作關係。值得注意的是，從鼎橋官網公布的產品應用途徑來看，鼎橋產品多用於中國公安警務系統。換言之，鼎橋可能是華為在政企系統的一個技術通道。