我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

Fed官員預期第3季才降息：不確定因素太多 應謹慎行事

鴻蒙生態設備數量大躍增 已成長至8億台

記者林宸誼／綜合報導

華為執行董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東18日宣布，鴻蒙生態設備已成長至8億台。距離去（2023）年8月華為開發者大會官宣鴻蒙生態設備數量7億台，僅歷時五個月。

余承東表示，鴻蒙將開啟產業的新藍海，第四季將發布面向消費者的商用版本。

此外，目前已有逾200家龍頭企業加速鴻蒙原生開發，包括支付寶、美團、京東、釘釘、WPS、高德、國航、央視網、小紅書、新浪、網易等，鴻蒙原生應用版圖成形。

新京報報導，余承東在鴻蒙生態千帆啟航儀式上表示，有底座、有生態才是真操作系統，「鴻蒙操作系統經歷十年磨礪，一次次蝶變，今天已經運行在豐富的全場景設備上。」

在這場論壇上，華為也宣布HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版（即開發者預覽版），開放給開發者申請。

預計在2024年第四季將發布開發者Beta版本，第四季發布面向消費者的商用版本。

此外，鴻蒙校園公開課程已走進135家大學，305所大學學生參與鴻蒙活動，286家企業參加鴻蒙生態學堂，38萬開發者通過鴻蒙認證。

華為方面還宣布，將會透過「耀星計畫」投入人民幣70億元（約2.22億美元），激勵鴻蒙開發者在鴻蒙原生應用、軟體開發套件（SDK）等方面的創新。

鴻蒙系統最初立項於2015年，從最開始支持智慧螢幕，到2020年支援輕量級IoT設備，2021年擴展到手機、平板、手表、手環，目前已經運行在車機等更多設備上。

華為 支付寶 小紅書

上一則

全球石油消費量 今年上修

下一則

過度執著降息 結果恐陷雙輸

延伸閱讀

華為電動車火車頭出現了 取名「引望智能」

華為電動車火車頭出現了 取名「引望智能」
趙明：榮耀不可能再變成華為 將邁向全球化公司

趙明：榮耀不可能再變成華為 將邁向全球化公司
Techinsights預測 華為鴻蒙將躍中國手機系統二哥

Techinsights預測 華為鴻蒙將躍中國手機系統二哥
華為堅實復甦 鴻蒙系統今年將在中國打敗蘋果iOS

華為堅實復甦 鴻蒙系統今年將在中國打敗蘋果iOS

熱門新聞

Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1,999元的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（取材自澎湃新聞）

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

2024-01-12 05:33
空巴公司去年收到飛機訂單數量創下紀錄新高，交機量也大增，連續第五年打敗對手波音，穩坐飛機製造龍頭寶座。 （美聯社）

空巴穩坐一哥 去年訂單量創新高 交機量也大勝波音

2024-01-12 07:55
鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接挾持京鼎公司網站，昭告天下京鼎內部資料被竊。圖／擷取自京鼎網站

駭客最愛這些公司 不只盜資料…專家：最狠是一魚四吃

2024-01-16 17:23
周一（15日）為民權運動領袖馬丁．路德．金恩紀念日，美國股、債市均休市一天。圖為民眾手拿馬丁．路德．金恩的肖像照。（美聯社）

周一美股債市均休市 長周末收假後預期曝光

2024-01-15 06:23
比亞迪與西班牙Grenergy公司就全球最大儲能項目「智利OasisdeAtacama（阿塔卡馬綠洲）」達成採購協議。圖為比亞迪儲能產品魔方。圖取自比亞迪能源官網

比亞迪獲大單 將為全球最大儲能項目供貨

2024-01-15 12:21
野餐。Photo by Mason Dahl on Unsplash

理財Q&A／不花什麼錢也能休閒娛樂

2024-01-15 01:00

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血