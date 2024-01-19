鴻蒙生態設備數量大躍增 已成長至8億台

華為 執行董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東18日宣布，鴻蒙生態設備已成長至8億台。距離去（2023）年8月華為開發者大會官宣鴻蒙生態設備數量7億台，僅歷時五個月。

余承東表示，鴻蒙將開啟產業的新藍海，第四季將發布面向消費者的商用版本。

此外，目前已有逾200家龍頭企業加速鴻蒙原生開發，包括支付寶 、美團、京東、釘釘、WPS、高德、國航、央視網、小紅書 、新浪、網易等，鴻蒙原生應用版圖成形。

新京報報導，余承東在鴻蒙生態千帆啟航儀式上表示，有底座、有生態才是真操作系統，「鴻蒙操作系統經歷十年磨礪，一次次蝶變，今天已經運行在豐富的全場景設備上。」

在這場論壇上，華為也宣布HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版（即開發者預覽版），開放給開發者申請。

預計在2024年第四季將發布開發者Beta版本，第四季發布面向消費者的商用版本。

此外，鴻蒙校園公開課程已走進135家大學，305所大學學生參與鴻蒙活動，286家企業參加鴻蒙生態學堂，38萬開發者通過鴻蒙認證。

華為方面還宣布，將會透過「耀星計畫」投入人民幣70億元（約2.22億美元），激勵鴻蒙開發者在鴻蒙原生應用、軟體開發套件（SDK）等方面的創新。

鴻蒙系統最初立項於2015年，從最開始支持智慧螢幕，到2020年支援輕量級IoT設備，2021年擴展到手機、平板、手表、手環，目前已經運行在車機等更多設備上。