Google自研晶片 首度釋單台廠

Google半導體委外策略大轉彎，自研手機系統單晶片（SoC）「Tensor」傳首度釋出測試訂單給台廠，由京元電拿下大單。（美聯社）

Google 半導體委外策略大轉彎，自研手機系統單晶片 （SoC）「Tensor」傳首度釋出測試訂單給台廠，由京元電拿下大單，打破過往三星統包晶圓代工與封測的模式，並為Google後續再釋出自研AI 晶片測試訂單給京元電留下伏筆，象徵台灣在全球AI晶片供應鏈地位持續邁大步。

對於與Google的合作案，京元電不予置評。消息人士透露，Google為讓這次合作更順利，已購置專用機台放在京元電苗栗銅鑼廠區，今年中開始進行測試，並且逐步放量，而且單價比其他一線IC設計業者的訂單高近兩成，不僅有利京元電營運規模擴大，也將提升毛利率，後續若能再拿下Google自研AI晶片訂單，更為營運吞下大補丸。

Google踏入自研晶片領域以來，與三星密切合作。因應自家手機Pixel需求，Google在2021年10月發表首款自行研發的手機系統單晶片Tensor，由三星以5奈米製程生產並統包封測訂單。Google後續世代的Tensor晶片維持由三星代工與封測統包策略，製程並推進至4奈米。消息人士指出，Google預計用來搭載在下一代Pixel系列手機的全新Tensor晶片，雖然仍將委由三星代工，但測試訂單將首次交給台廠，由京元電奪單。

業界分析，Google在手機市場量能不大，但這次釋單台廠，尤其從三星手上拿下測試訂單，極具指標意義。

另一方面，Google身為全球第三大雲端服務供應商（CSP），在亞馬遜、微軟、Meta等勁敵紛紛投入自研AI晶片後，Google也積極啟動自研AI晶片計畫，這次先把Tensor晶片測釋訂單轉給京元電，並且添購機台全力支持，頗有為接下來再把自研AI晶片測試訂單給京元電暖身的味道。

Google在雲端領域與台灣相當友好，包括到台設立資料中心，並委由台系代工廠生產伺服器，但過往Google與台灣半導體業者相對疏遠，先前曾傳出有意攜手聯發科打造最新AI伺服器晶片，在其他領域與台灣半導體廠則較無關係。