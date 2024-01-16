我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾美獎頒獎「怒嗆人生」黃艾莉成亞裔首位視后

共和黨愛州初選／拉馬斯瓦米得票率僅7.7% 宣布退選

Google自研晶片 首度釋單台廠

記者李孟珊／綜合報導
Google半導體委外策略大轉彎，自研手機系統單晶片（SoC）「Tensor」傳首度釋出測試訂單給台廠，由京元電拿下大單。（美聯社）
Google半導體委外策略大轉彎，自研手機系統單晶片（SoC）「Tensor」傳首度釋出測試訂單給台廠，由京元電拿下大單。（美聯社）

Google半導體委外策略大轉彎，自研手機系統單晶片（SoC）「Tensor」傳首度釋出測試訂單給台廠，由京元電拿下大單，打破過往三星統包晶圓代工與封測的模式，並為Google後續再釋出自研AI晶片測試訂單給京元電留下伏筆，象徵台灣在全球AI晶片供應鏈地位持續邁大步。

對於與Google的合作案，京元電不予置評。消息人士透露，Google為讓這次合作更順利，已購置專用機台放在京元電苗栗銅鑼廠區，今年中開始進行測試，並且逐步放量，而且單價比其他一線IC設計業者的訂單高近兩成，不僅有利京元電營運規模擴大，也將提升毛利率，後續若能再拿下Google自研AI晶片訂單，更為營運吞下大補丸。

Google踏入自研晶片領域以來，與三星密切合作。因應自家手機Pixel需求，Google在2021年10月發表首款自行研發的手機系統單晶片Tensor，由三星以5奈米製程生產並統包封測訂單。Google後續世代的Tensor晶片維持由三星代工與封測統包策略，製程並推進至4奈米。消息人士指出，Google預計用來搭載在下一代Pixel系列手機的全新Tensor晶片，雖然仍將委由三星代工，但測試訂單將首次交給台廠，由京元電奪單。

業界分析，Google在手機市場量能不大，但這次釋單台廠，尤其從三星手上拿下測試訂單，極具指標意義。

另一方面，Google身為全球第三大雲端服務供應商（CSP），在亞馬遜、微軟、Meta等勁敵紛紛投入自研AI晶片後，Google也積極啟動自研AI晶片計畫，這次先把Tensor晶片測釋訂單轉給京元電，並且添購機台全力支持，頗有為接下來再把自研AI晶片測試訂單給京元電暖身的味道。

Google在雲端領域與台灣相當友好，包括到台設立資料中心，並委由台系代工廠生產伺服器，但過往Google與台灣半導體業者相對疏遠，先前曾傳出有意攜手聯發科打造最新AI伺服器晶片，在其他領域與台灣半導體廠則較無關係。

Google 晶片 AI

上一則

台股外資賣超 國家隊進場護持

下一則

比亞迪魔方儲能奪西班牙企業大單 總投資14億美元

延伸閱讀

倚賴台灣科技產品？去年中國半導體進口呈兩位數下滑

倚賴台灣科技產品？去年中國半導體進口呈兩位數下滑
FT：中晶片製造商組團出訪 加強與日本同業建立聯繫網絡

FT：中晶片製造商組團出訪 加強與日本同業建立聯繫網絡
晶片銷售將復甦 反彈力道有疑慮

晶片銷售將復甦 反彈力道有疑慮
路透：中國官方機構繞過美禁令 零星採購Nvidia晶片

路透：中國官方機構繞過美禁令 零星採購Nvidia晶片

熱門新聞

Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1,999元的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（取材自澎湃新聞）

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

2024-01-12 05:33
空巴公司去年收到飛機訂單數量創下紀錄新高，交機量也大增，連續第五年打敗對手波音，穩坐飛機製造龍頭寶座。 （美聯社）

空巴穩坐一哥 去年訂單量創新高 交機量也大勝波音

2024-01-12 07:55
周一（15日）為民權運動領袖馬丁．路德．金恩紀念日，美國股、債市均休市一天。圖為民眾手拿馬丁．路德．金恩的肖像照。（美聯社）

周一美股債市均休市 長周末收假後預期曝光

2024-01-15 06:23
2023年航空客運旅客滿滿，2024年「報復性的旅行」估計就要終結。 美聯社

2024年機票還會那麼貴嗎？專家這麼說

2024-01-09 13:05
印度高級住宅需求大增，新德里近郊一處8.65億美元豪宅預售案於三日內就遭搶購一空。（路透）

印度富人口袋多深？ 逾千戶共8億美元豪宅預售「三天就售罄」

2024-01-08 17:34
進入新的一年，大型科技公司的裁員動作未見稍止。（路透）

光景差 科技業裁員潮未歇

2024-01-12 01:00

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司
「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手

「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手
北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 
李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙