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中國新能源車搶全球市場 比亞迪開啟「國車自運」模式

記者林宸誼／綜合報導

在中國新能源車搶攻全球市場之際，中國中集集團日前為國際航運公司Zodiac Maritime建造的首艘7000車位汽車運輸船，被命名為「BYD EXPLORER NO.1」，將出租給比亞迪。這也代表中國電動車巨頭比亞迪，開啟中國「國車自運」的布局。

界面新聞報導，該船也是首艘由中國船廠建造、專門用於中國國產汽車出口的汽車運輸船，代表「國車自運」時代的開啟。汽車運輸船是專門裝載各類車輛以及重型貨物的滾裝船，被廣泛用於遠洋汽車運輸。

比亞迪 EXPLORER 1號船總長199.9公尺，型寬38公尺，設計吃水8.6公尺，設計航速19節，裝載量為7000輛車，最高續航里程可達1萬5800浬。

該船於1月9日下午6時左右抵達煙台港並靠泊煙台滾裝碼頭開始裝車，下一站將駛向深圳小漠港裝載車後再前往歐洲。

小漠港是深圳港「一體三翼」布局中的東翼港區，位於深汕特別合作區。2023年是開港營運的第二年。當前，小漠港作為華南汽車滾裝外貿樞紐港的雛形已經慢慢呈現。

2023年，小漠港汽車滾裝出口量突破2萬輛大關，占深圳市全年汽車出口總量約29%，貨值約人民幣31億元。其中新能源汽車出口量占據小漠港汽車出口總量的99%。

小漠港出口的汽車主要就是比亞迪的新能源汽車，比亞迪近幾年在深汕特別合作區建設一個巨大的汽車工業園，工業園一、二期共投資人民幣250億元（約35.1億美元），全部達產後預計年產值超過人民幣2100億元（約295億美元）。目前，比亞迪一期16棟廠房已全面投產。

依託深汕比亞迪汽車工業園，小漠港也直接受益於中國新能源汽車出口的火爆。2023年，中國出口汽車接近500萬輛，超越日本成為全球最大汽車出口國，其中新能源汽車出口120.3萬輛，年增77.6%，帶動作用明顯。

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