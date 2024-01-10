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中國新能源車蓬勃 零售輛年增36%

記者謝守真／綜合報導

中國乘聯會9日發出2023年12月中國全國乘用車市場分析，數據顯示去年12月中國乘用車市場零售達235.3萬輛，較前年同期增長8.5%，季增13.1%。2023年零售2169.9萬輛，較前年成長5.6%。其中，2023年新能源車零售773.6萬輛，年增36.2%。

中國乘聯會數據顯示，在零售方面，2023年12月中國自主品牌零售124萬輛，年增17%，較上季成長8%。自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，其中，傳統車企轉型升級表現優異，比亞迪、奇瑞、長安、吉利等品牌占有率提升明顯。而12月主流合資品牌零售79萬輛，年減7%，較上季成長20%。12月豪華車零售32萬輛，年增23%，較上季成長18%。

在汽車出口方面，中國乘聯會指出，中國去年整體汽車出口延續前年底的增長特性，2023年12月中國乘用車出口（含整車與CKD）為38.5萬輛，年增49%。1至12月中國乘用車出口383萬輛，年增62%。12月新能源車占出口總量的26.6%。隨出口運力提升，12月中國自主品牌出口達33.1萬輛，年增45%；合資與豪華品牌出口5.4萬輛，年增81%。

新能源車部分，2023年12月中國新能源乘用車生產達109.5萬輛，年增45.4%。2023年生產892萬輛，年增33.7%。12月新能源車市場零售94.5萬輛，年增47.3%。2023年零售773.6萬輛，年增36.2%。2023年出口104.8萬輛，年增72%。期內零售滲透率40.2%，年增10.6個百分點。

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