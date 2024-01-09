中國建築鋼材價 開年首周走高

2024開年首周，中國全國建築鋼材價格水準走高，不同於12月的市場氛圍，首周市場較為活躍。有分析認為，價格出現上漲的主要原因是基本面因素的支撐。預估中國1月建築鋼材價格支撐仍存，整體水準或震盪小幅偏強。

中國產業經濟信息網報導，中國入冬以來，戶外施工受到顯著影響，此時已進入建築鋼材需求的傳統淡季。2024年首周中國全國鋼筋均價走勢以震盪上漲為主。據統計，截至1月5日，中國螺紋鋼主導市場均價為每噸人民幣3958.1元（約556.6美元），較12月同期上漲23.34元（約3.2美元），漲幅0.59%；較12月中旬價格低點上漲30元，漲幅0.76%。

每年12月至春節前是中國的冬儲階段，而現階段的冬儲反應普通。主因是今年春節時間較晚，若從去年12月中旬算起，到今年2月中下旬共三個月時間，市場面臨的不確定性較大。再來是去年第4季鋼價持續走高，現階段以螺紋鋼及熱軋捲板超過每噸人民幣4000元（約562.5美元）的價格進行冬儲，鋼貿商面臨的資金壓力較大。

報導分析，短期粗鋼產量將穩中有降。一方面，中國房地產 去年全年延續弱勢，尤其是新開工和施工端數據長期偏弱，不利於建築鋼材需求釋放；另一方面，去年中國製造業表現強勁，汽車、家電、造船運作良好且有望創下歷史新高。製造業的回升有力提振板材的需求。

從供應端來看，進入1月後，中國鋼廠檢修減產明顯增加，河北、山東、山西部分鋼廠進行主動的設備檢修和生產減量，主要原因之一是鋼廠利潤 水準不佳，多虧損，主動透過檢修減產進行控制。還有部分鋼廠屬於年初正常檢修，檢修力道較大，影響產量較多。因此鋼鐵廠以及貿易商降價意願不高，對價格有支撐作用。