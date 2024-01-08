中國MLF招標利率 學者估調降10基點

2024年一開年，多位專家對中國人民銀行（央行）1月公開市場操作中，就中期借貸便利（MLF）政策利率進行下調表示積極的態度，市場整體對於1月貸款市場報價利率（LPR）降息 預期漸濃，人行後續動作備受關注。

中國銀行證券首席經濟學家章俊對財聯社表示，人行在1月操作中，MLF招標利率很可能會再次調降10個基點（BP，即0.01%），同時貸款市場報價利率（LPR）有望非對稱降息，推動實體融資成本繼續下行。

野村證券預計，2024年上半年中國央行將分別在1月和4月進行兩次各15個基點的公開市場操作利率和MLF利率的降息，同時還可能進行一次25個基點的降準，以增加向銀行提供可貸資金。

國盛證券固定收益首席分析師楊業偉表示，為避免存款利率下調後，造成銀行存款流失壓力加大，政策利率和銀行間資金價格需要進一步下調。「預計新一輪降息週期將開啟，MLF和公開市場操作利率以及LPR預計在年初調降。」

因此，本月15日MLF利率的動向成為關鍵點。2024年初，中小型銀行開啟一輪跟降存款利率，而先前存款利率下調已為銀行降息打開空間。根據計算，存款降息對於商業銀行平均存款成本壓降幅度大約在3到5個基點，LPR報價下調機率增加，不過專家認為未來仍需MLF政策利率下調引導LPR降息。

21世紀經濟報導，在第1季降準降息預期升溫的情況下，中國10年期國債殖利率 刷新近四年以來的最低值。截至1月5日18時，10年期國債殖利率徘徊在2.574%附近，盤中一度跌至近四年以來的最低值2.5128%。

值得注意的是，中國10年期國債殖利率持續回落，也令中美利差（10年期中美國債殖利率之差）倒掛幅度突然從-140個基點擴大至-147個基點，因而導致人民幣匯率承壓。