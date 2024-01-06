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廣汽埃安電動車 今年赴香港上市

記者林宸誼／綜合報導

中國廣汽集團擬分拆旗下電動車品牌「埃安」有最新進展，市場傳出最快今年分拆埃安並前往香港上市，擬集資10億美元（約1.4億美元），由中金公司和華泰證券擔任承銷商。

廣汽埃安日前公布，2023年12月銷量4萬5947輛，年增53%，2023年全年銷量超過48萬輛，年增77%。過去4年多，埃安總銷量已突破百萬輛。

倫敦證券交易所集團旗下媒體《國際金融評論（IFR）》報導，廣汽埃安早在2023年委任中金公司和華泰證券，籌備最快2023年在上海科創板掛牌，惟至今仍未遞交科創板申請文件，該公司正就最終上市地與中國監管部門溝通。

第一電動網報導，中國造車新勢力獲利還有待努力，作為傳統車廠新能源品牌的埃安也一直嘗試透過資本運作取得資金，先前關於赴港IPO上市的消息由來以久。業內人士分析，之所以選擇香港上市，主要原因是香港的資本市場給汽車業的估值通常比A股更高。

廣汽領導層也多次提及IPO問題。2023年7月，廣汽埃安總經理古惠南透露，埃安IPO正依計畫推進，最快也要到2024年。不過在2023年9月的業績會上，卻模糊了具體時間，只是表示「取決於審核進度和資本市場狀況」。有猜測稱， IPO未能取得實質突破，上市節奏放緩，很可能與銷量未達預期有關。

一直以來，依托叫車B端（企業）市場，埃安的銷售量始終高居前列。但隨著B端市場日漸飽和，埃安的銷售量也面臨挑戰。2023年埃安定下的銷售目標為全年保50萬輛，衝刺60萬輛，但實際的全年交付量只有48萬輛，尤其是11月與前一月相比出現23%的跌幅。

在這樣成長遇阻的背景下，埃安一方面選擇致力於高階領域，高調推出昊鉑品牌；另一方面，在海外布局也是加速布局，不僅向泰國等地整車出口，同時宣布海外建廠。

香港 證券 電動車

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