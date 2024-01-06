台企定穎子公司 申請在大陸IPO

中國IPO新受理已開啟，台灣上市PCB廠定穎投控子公司超穎電子，正是最新一批遞件申請者。該公司IPO申請已獲得受理，由民生證券 保薦，計畫融資 人民幣10億元（約1.4億美元）。

公開資料顯示，超穎電子以汽車電子PCB為主，是中國少數具備多階高密度印刷電路板（HDI） 及任意層互連HDI 汽車電子板量產能力的公司之一。

界面新聞報導，超穎電子並無實際控制人。定穎投控各股東持股比例分散，一旦股東間出現分歧，勢必也會為超穎電子帶來困擾。根據超穎電子揭露資訊，公司外銷收入占比超過八成，2023年上半年為82.75%。

超穎電子稱，近年中美貿易摩擦對PCB產業產生影響，未來如果相關國家對中國PCB產品採取限制政策、提高關稅或採取其他貿易保護措施，將會對中國PCB產業與公司造成不利影響。

成立於2015年11月6日超穎電子，註冊資本人民幣3.85億元，主業是印製電路板的研發、生產和銷售，產品應用於汽車電子、顯示、儲存、消費性電子、通訊等領域，客戶有捷普電子、法雷奧、京東方、LG、廣達等。

同時，超穎電子與中國汽車、法雷奧、博世、安波福等Tier 1汽車零部件供應商及特斯拉 等新能源汽車廠商建立了穩定合作。根據中國電子電路產業協會的統計，2022年超穎電子在中國電子電路產業排行榜綜合PCB企業排名中位列第24名。