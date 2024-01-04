Techinsights預測 華為鴻蒙將躍中國手機系統二哥

Techinsights預測，從2024年起，鴻蒙Harmony OS將取代蘋果iOS。（取材自微博）

半導體產業觀察機構Techinsights 3日發布最新報告指出，從2024年起鴻蒙Harmony OS將取代蘋果iOS，成為中國市場上第二大智慧型手機 作業系統。

TechInsights預測，2024年全球智慧型手機銷售將較去年反彈3%。華為 手機在2024年將堅實復甦，並重新洗牌中國智慧型手機作業系統市場，奪取蘋果和安卓 廠商的市占。

上海證券報報導，該機構認為，華為鴻蒙Harmony OS預計將在2024年實現下一個里程碑，屆時，不相容安卓的Harmony OS Next將投入商業營運。如何圍繞「純粹的」Harmony OS建立一個獨立的應用生態系統，將是華為在未來幾年面臨的新挑戰。

與此同時，華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東2日發布全員信稱，鴻蒙生態的設備數量已超過7億，2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，要加快推進各類鴻蒙原生應用的開發，集中打贏技術底座和三方生態兩大最艱巨的戰鬥。

根據華為的規畫，全新HarmonyOS NEXT開發者預覽版，將在今年第1季向所有開發者開放。華為將於1月18日舉辦鴻蒙重要活動，屆時將揭秘鴻蒙生態和HarmonyOS NEXT進階新篇章。

據華為官方數據，截至2023年8月，已有220萬開發者投入到鴻蒙生態的開發。目前，鴻蒙生態仍在穩步擴圍。

2023年9月，華為宣布全新HarmonyOS NEXT蓄勢待發，鴻蒙原生應用生態建設全面啟動。HarmonyOS NEXT去掉了傳統的Linux內核及AOSP等代碼，將不再相容安卓應用。近幾個月來，中國網路大廠和龍頭企業紛紛宣布啟動鴻蒙原生應用開發。

目前已經有包括愛奇藝、支付寶、美團、米哈遊、B站、高德地圖在內的超過400家企業宣布啟動鴻蒙原生應用開發，涵蓋出行、社交、遊戲、辦公、購物、生活、教育等18個領域，鴻蒙新生態版圖已經基本完善。

最近，華為應用市場已經上線了鴻蒙原生應用專欄「鴻蒙先鋒」，截至目前，上線專欄的應用已有150多款，包括高德地圖、QQ音樂、愛奇藝、喜馬拉雅、抖音等，基本覆蓋衣食住行各個方面。