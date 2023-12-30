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華為年營收估增9% 繳出近三年來最佳成績

記者林宸誼／綜合報導
華為2023年預計營收逾人民幣7000億元，年增9%，達2021年以來近三年最高水準。（路透）
華為2023年預計營收逾人民幣7000億元，年增9%，達2021年以來近三年最高水準。（路透）

憑新手機及汽車業務重返大眾視野，華為輪值董事長胡厚崑29日發表新年致辭指出，華為經過數年的艱苦努力，經歷了嚴峻的考驗，2023年的經營基本回歸常態，預計營收逾人民幣7000億元（約986.6美元），年增9%，達2021年以來近三年最高水準。

澎湃新聞報導，胡厚崑提到，其中ICT基礎設施業務保持穩健，終端業務優於預期，數位能源和雲端業務實現良好成長，智慧汽車解決方案競爭力顯著提升。但他警告，2024年仍面臨地緣政治、技術制裁等挑戰。

彭博對華為年度數據計算得出，華為在第4季營收成長了27%，達到至少人民幣2434億元（約343美元），主要是來自智慧型手機業務的復甦和強勁的5G設備銷售。

華為在2023年發布配備先進的中國製7奈米麒麟處理器的Mate 60系列手機後，引起中國民眾的搶購，這項消息在華盛頓也引發了關於晶片制裁是否失敗，以及還需要採取哪些措施的爭論。

胡厚崑強調，2024年各單位要聚焦價值創造，多打糧食。其中終端繼續致力於打造王者產品，建構有溫度的高端品牌。與夥伴共同加速行動應用鴻蒙化，實現鴻蒙生態的歷史性跨越，為消費者提供全場景極致體驗。

華為 雲端 智慧型手機

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