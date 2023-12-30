中國降銀行房貸利率 調降0.1個百分點

中國多家銀行表示，從2024年1月1日起，大多數房貸利率將下調。圖為山西太原一處興建中的大樓。（中新社）

中國多家銀行表示，從2024年1月1日起，大多數房貸利率 將下調，調整幅度10個基點（BP，即0.01%），也就是調降0.1個百分點。

中國個人房貸利率基本上都是採用貸款 市場報價利率（LPR）加減點形成，也就是說房貸利率的高低受LPR漲跌影響。

央視新聞報導，LPR每月公布一次，而房貸利率則是每年有一次調整機會。貸款人可選擇在每年的1月1日調整，也可選擇在貸款發放日調整。每年1月銀行會根據上一年LPR的漲跌幅度，調整新一年的個人房貸利率。

交通銀行北京市分行消費金融部總經理陳靜表示，2023年6月5年期以上的LPR從4.3%調降到4.2%，減少了10個基點，那麼相應客戶的貸款利率也減少10個基點。

以北京首套房貸、貸款金額人民幣100萬元（約14萬美元），期限20年採用等額本息還款方式的個人房貸為例，2024年1月1日貸款利率由4.3%下降為4.2%，月供（每月還款）就會從人民幣6219元（約876美元）下降到人民幣6166元（約869美元），減少了人民幣53元（約7美元）。若以貸款年限20年計算，總利息支出將減少人民幣12801元（約1804美元）。