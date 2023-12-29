和碩昆山子公司 立訊當家

和碩集團旗下中國生產iPhone重要子公司昆山世碩電子辦理現金增資，將引進紅色供應鏈指標廠立訊旗下立臻精密資金。（本報資料照片）

iPhone 組裝版圖大地震。和碩28日公告，旗下中國生產iPhone重要子公司昆山世碩電子辦理現金增資，將引進紅色供應鏈 指標廠立訊旗下立臻精密資金，現增完成後，世碩將由立訊集團主導，和碩喪失控制力。

這意味和碩淡出中國iPhone製造，即便和碩正積極拓展印度等非中國生產據點，但短期內產能仍難以與中國廠區相比。法人分析，目前iPhone代工業務以鴻海居龍頭，拿下超過五成訂單；和碩為二哥，占比約二成；立訊排第三。隨昆山世碩改由立訊主導，立訊在iPhone組裝能量大增，可能取代和碩，成為iPhone第二大代工廠。

根據和碩公告，世碩董事會決議辦理現金增資，供策略投資 人立臻精密製造（昆山）有限公司認購。世碩規劃，此次現增發行總金額及股數為人民幣21.09億元（約3億美元），惟發行價格仍待現金增資認購相關細節確認後補充公告。

這是和碩集團繼旗下金屬機殼廠鎧勝-KY賣給立訊集團之後，和碩集團又一次淡出蘋果供應鏈。和碩與立訊是在2021年1月公告，立訊將以人民幣60億元（約8.5億美元）入股鎧勝旗下子公司「日鎧電腦配件」。立訊將持有日鎧50.1%股份，和碩對日鎧的持有權則從100%下降至49.9%。

和碩指出，世碩完成本次現增後，和碩集團對世碩間接持股比率，將由100%降至37.5%，並喪失控制力；同時，世碩將由立訊集團主導。和碩表示，本次世碩增資，主要目的為優化業務。

對於世碩改由立訊主導，和碩表示，主要因應市場及產業環境快速變遷，為強化區域製造的生產效益，預計透過這次現增案與策略投資人建立合資關係，使和碩集團能更有效分配資源，取得區域平衡以增進競爭力，將股東價值最大化。

和碩指出，該現增案並未改變和碩現行業務運作模式，評估對整體營運現況影響有限。