我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

和碩昆山子公司 立訊當家

記者吳凱中、蕭君暉／綜合報導
和碩集團旗下中國生產iPhone重要子公司昆山世碩電子辦理現金增資，將引進紅色供應鏈指標廠立訊旗下立臻精密資金。（本報資料照片）
和碩集團旗下中國生產iPhone重要子公司昆山世碩電子辦理現金增資，將引進紅色供應鏈指標廠立訊旗下立臻精密資金。（本報資料照片）

iPhone組裝版圖大地震。和碩28日公告，旗下中國生產iPhone重要子公司昆山世碩電子辦理現金增資，將引進紅色供應鏈指標廠立訊旗下立臻精密資金，現增完成後，世碩將由立訊集團主導，和碩喪失控制力。

這意味和碩淡出中國iPhone製造，即便和碩正積極拓展印度等非中國生產據點，但短期內產能仍難以與中國廠區相比。法人分析，目前iPhone代工業務以鴻海居龍頭，拿下超過五成訂單；和碩為二哥，占比約二成；立訊排第三。隨昆山世碩改由立訊主導，立訊在iPhone組裝能量大增，可能取代和碩，成為iPhone第二大代工廠。

根據和碩公告，世碩董事會決議辦理現金增資，供策略投資人立臻精密製造（昆山）有限公司認購。世碩規劃，此次現增發行總金額及股數為人民幣21.09億元（約3億美元），惟發行價格仍待現金增資認購相關細節確認後補充公告。

這是和碩集團繼旗下金屬機殼廠鎧勝-KY賣給立訊集團之後，和碩集團又一次淡出蘋果供應鏈。和碩與立訊是在2021年1月公告，立訊將以人民幣60億元（約8.5億美元）入股鎧勝旗下子公司「日鎧電腦配件」。立訊將持有日鎧50.1%股份，和碩對日鎧的持有權則從100%下降至49.9%。

和碩指出，世碩完成本次現增後，和碩集團對世碩間接持股比率，將由100%降至37.5%，並喪失控制力；同時，世碩將由立訊集團主導。和碩表示，本次世碩增資，主要目的為優化業務。

對於世碩改由立訊主導，和碩表示，主要因應市場及產業環境快速變遷，為強化區域製造的生產效益，預計透過這次現增案與策略投資人建立合資關係，使和碩集團能更有效分配資源，取得區域平衡以增進競爭力，將股東價值最大化。

和碩指出，該現增案並未改變和碩現行業務運作模式，評估對整體營運現況影響有限。

目前和碩在中國有兩個iPhone製造工廠，分別是上海昌碩，以及昆山世碩。其中，上海昌碩是主要的iPhone製造工廠，包括新產品導入（NPI），即最新開發的iPhone機種，都是在上海生產；昆山世碩則生產舊世代的iPhone機種。

和碩淡出中國iPhone製造
和碩淡出中國iPhone製造

iPhone 投資 供應鏈

上一則

SU7亮相 小米拚當全球汽車5哥

下一則

「國家隊」助陣 中國A股迎反彈

延伸閱讀

一晚要價千元 上海寶格麗酒店以逾3.4億元售出

一晚要價千元 上海寶格麗酒店以逾3.4億元售出
曾爆張杰買豪宅跳單 上海中介公司已註銷

曾爆張杰買豪宅跳單 上海中介公司已註銷
提高基層福利 京東宣布明年一線業務員加薪100%

提高基層福利 京東宣布明年一線業務員加薪100%
艾夫、奧特曼為開發AI產品 延攬蘋果iPhone設計負責人

艾夫、奧特曼為開發AI產品 延攬蘋果iPhone設計負責人

熱門新聞

單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33
電視售價雖然變便宜了，但出售顧客資訊變成一種獲利來源。（路透資料照片）

智慧型電視可窺隱私 螢幕大品質好卻更便宜

2023-12-25 01:00
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。（路透）

投機泡沫破裂 德國房價跌幅創新高

2023-12-23 18:09
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美股衝高是賀年大禮？克魯曼：美債給的聖誕禮物更貴重

2023-12-23 07:16
南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票。示意圖。(圖／ingimage)

今年全球最會漲的2檔股票都在這國 冠軍一度飆升逾10倍

2023-12-21 15:18
美國線上家具公司Wayfair執行長夏亞在員工信中向員工喊話，希望員工少偷懶、多工作。 路透

業績才剛好轉 這家公司CEO給員工年終感言竟是…

2023-12-22 12:40

超人氣

更多 >
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己
南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死