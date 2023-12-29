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中遊戲超吸金 攻占海外市場

記者林宸誼／綜合報導

中國國產遊戲正在海外攻城略地，已成全球各大遊戲排行榜上的常客。包括吉比特、世紀華通、三七互娛、神州泰岳等37家廠商入圍Sensor Tower 11月全球手遊發行商收入榜TOP100，共吸金18.7億美元。

某上市遊企負責人稱，出海已成中國遊企的「必修課」，新興市場仍存機會，明年「提質提速」將是遊戲出海關鍵字。

財聯社報導，盛趣遊戲副總裁譚雁峰日前表示，在全球範圍內，中國國產遊戲尤其是行動端產品，無論是在用戶獲取還是商業化水平上，都是極具競爭力。

某遊戲上市公司相關負責人指出，海外遊戲市場特別是以沙烏地阿拉伯、土耳其為代表的中東新興市場仍有巨大的想像空間。「從各家遊戲企業公布的產品儲備和發行計畫來看，大家都很看好當前國遊的出海前景，明年國內遊戲企業的出海力度還將進一步加大。」

一位遊戲上市公司相關負責人表示，隨著研發能力的提升，中國手遊產業在全球的競爭力是持續加強的。特別是在策略遊戲上，中國的遊戲廠商具有絕對的優勢地位。

這名負責人認為，其實國內外玩家是一樣的，大家都希望能夠玩到更精品的遊戲來讓娛樂時間變得更有意義，對精品遊戲設計也正是包括許多上市公司在內的中國遊戲企業的戰略方向和優勢所在。

新興市場 入圍 土耳其

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