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一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

「國家隊」助陣 中國A股迎反彈

記者林宸誼／綜合報導
今年倒數第二個交易日，中國A股迎來久違的暴漲。（中新社）
今年倒數第二個交易日，中國A股迎來久違的暴漲。（中新社）

隨著美國聯準會降息預期升溫，加上傳出中國「國家隊」再度進場拉抬國有大行股價，釋放力撐市場訊號，帶動中國股市、匯市齊揚。分析人士指出，外資大幅流入及監管層表態，均提升了市場風險偏好，A股可能進入一段反彈期。

2023年倒數第二個交易日，人民幣對美元匯率強勁走升近400點至7.10關口，來到近半年新高，帶動A股、港股連袂走高。

截至28日收盤，上證綜指上漲1.38%，收在2954.7點，深成指收漲2.71%、創業板指數收漲3.85%。港股亦勁揚，恒生指數重回1萬7000點之上，收盤大漲418.69點或2.52%，報1萬7043.53點；恒生國企指數漲2.9%，恒生科技指數漲3.4%。

滬深兩市28日總成交額人民幣8844億元（約1251.7億美元），較前一交易日增加人民幣2476億元。代表外資動向的北向資金，全天大幅淨買進人民幣135.58億元，單日淨買進額創五個月新高。盤面上來看，各類股多走揚，太陽能、風電設備、電池、能源金屬、能源設備、保險股漲幅居前，煤炭、航運／港口股則見回檔。

消息面上，中國國家金融監督管理總局發表文章，要求減少資金大進大出，以免對資本市場造成波動；有「國家隊」之稱的全國社會保障基金理事會解讀社保基金境內投資辦法，表示近期抓緊推進以戰略投資者身分參與上市公司非公開發行，將進一步打開投資空間，為資本市場注入長期資金。

國泰君安證券表示，A股處於震盪築底階段，在經歷持續下跌後，市場情緒相對謹慎，後續成交量能否放大及能否出現持續性較強的領漲板塊，仍是關注重點。

前海開源基金戰略顧問王宏遠喊話港股、A股已見底。他表示，從歷史上看，香港股市多次在牛市末期比A股率先見頂，在熊市末期比A股率先見底。

28日中港股同步大漲
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投資 匯率 降息

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