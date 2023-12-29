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中減水泥產量 下探13年低點

記者黃雅慧／綜合報導

中國行業分析人士預測，2023年全年中國水泥產量或在21億噸左右，年減四成，為近13年低點。受到房地產行業不振、基建帶動效應有限，整體需求疲軟下，2024年水泥行業或仍延續頹勢，市場價格難有明顯改善。

證券時報報導，百年建築網水泥首席分析師江元林表示，目前中國水泥業產能過剩，全年新增熟料產能達1000萬噸，但實際需求不振，導致行業為穩定價格加大錯峰生產力度，進而有產量縮減狀況。

卓創數據顯示，截至2023年12月1日，中國全國P.O42.5散裝水泥市場價格在每噸人民幣329元，較1月初下跌14.42%。2023年均價為每噸人民幣343.93元，較上一年下跌18.31%。

卓創資訊分析師王琦指出，需求弱勢是導致水泥價格全年走勢低迷的主要原因。2023年房地產行業弱勢運行，房地產開發投資和新開工面積年增率下降，導致房建領域的水泥需求出現顯著下滑。

展望2024年，江元林表示，如按歷史周期看，目前水泥行業利潤已在底部運行，因此2024年市場即使延續弱勢，也不會出現深度下行的情況。但目前依然看不到需求好轉的趨勢。

王琦指出，過去十年顯示，水泥價格波動具有一定的季節性特徵，2022至2023年需求持續減少，水泥市場淡旺季特徵已明顯弱化，料2024年將延續該趨勢，且水泥價格呈下跌走勢機率高。

目前對於水泥業的支撐點或在於基建投資。綜合中國交通運輸部、國鐵集團發改部數據顯示，今年前十個月中國全國公路水路固定投資年增4.1%，今年前11個月鐵路固定投資年增7.4%。

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