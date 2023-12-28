中國監管網遊市場信心沒了？ 今年流入中股的外資近90%退場

2023年流入中國股市的資金估計近九成已經退場，反映出全球基金經理人對該市場的前景抱持悲觀情緒。（路透）

英國金融時報報導，2023年流入中國股市的資金，將近九成已經退場，反映出全球基金經理人對這個全球第二大經濟體的前景抱持悲觀情緒，外界愈來愈懷疑北京是否會認真拚經濟。

金融時報依滬深港通交易機制的資料估算，外國投資 人對中國上市股票的淨買超在8月觸頂，達人民幣2,350億元（約330億美元），但此後銳減87%到僅剩人民幣307億元。中國地產開發商碧桂園 8月爆財務危機，造成整個房地產 行業面臨流動性危機。

大華繼顯公司財富管理部門的投資長王琦表示，信心問題不僅限於房地產業，被拖累的還有消費者信心、商業信心和國內外投資人信心。

相較於史坦普500指數本月上漲4.7%，滬深300指數下跌逾3%。外資12月對中股的淨賣超已達人民幣260億元。

Natixis的首席亞太經濟學家Alicia García-Herrero認為，經濟數據在好轉，整體環境應有利於中股，沒理由變成這樣，現在的情況「違反直覺」，「除非是投資人放棄了，認為『看不到（中股）上升空間』」。

上周五，當局宣布網路遊戲管理辦法草案，導致騰訊和網易股票遭拋售，才剛復甦的市場信心又夭折了。

外資拋售將使中股今年收黑。市場周五收盤時，料創下2015年以來外資流入最差年度紀錄。