我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

中國自駕車「開城大戰」開打 逾30城市發放路測牌照

記者林宸誼／綜合報導
中國已有北京、上海、廣州等30多個城市發放了自動駕駛路測牌照。(中新社)
中國已有北京、上海、廣州等30多個城市發放了自動駕駛路測牌照。(中新社)

中國各城市正掀起NOA（Navigate On Autopilot，自動輔助導航駕駛）「開城大戰」，具體來看，中國已有北京、上海、廣州等30多個城市發放了自動駕駛路測牌照。專家指出，中國有條件自動駕駛（Level 3，L3級）技術將加速落地，「標配智駕」時代已經來臨。

證券日報報導，繼賓士、BMW等外資汽車品牌官宣獲得自動駕駛測試牌照後，長安汽車、極狐汽車、深藍汽車、阿維塔等中國汽車廠商最近也紛紛宣布，成功獲得高快速路L3級測試牌照。

Level 3是指車輛可自動完成部分駕駛任務，在一定條件下可以監控駕駛環境，當汽車偵測到需要駕駛人時會立即讓駕駛人接管後續控制，因此駕駛人必須隨時準備接手系統無力處理的狀況。

賓士成為首批獲批北京市L3級高速公路道路測試牌照的企業之一。賓士相關負責人指出，獲批L3級高速公路道路測試牌照後，將在北京啟動指定高速公路的有條件自動駕駛系統實測。

BMW集團搭載L3級別自動駕駛功能的車輛，也已在上海正式獲得高快速路自動駕駛測試牌照，未來將在指定區域開展L3高快速路自動駕駛道路測試，並在適當時機推出搭載L3自動駕駛功能的產品。

中國本土汽車品牌長安汽車已拿到17張高快速路的L3級自動駕駛道路測試牌照，主要涉及的是旗下深藍和阿維塔的車型，成為最早且單批次最多獲得高快速路L3級自動駕駛測試牌照的企業。

民生證券分析師崔琰預測，2024年智慧駕駛將從消費端認知到購買轉化的重要時刻。標配智駕時代已來，能夠找準差異化賣點、智慧駕駛技術領先的頭部車企將在未來幾年內形成差異化。

崔琰進一步表示，拿到測試牌照只是車企邁向L3級的第一步，但距離L3級自動駕駛技術實現普及仍有很長的路要走。L3測試牌照的開放，也將督促車企加快補齊本身智慧駕駛能力的弱項，未來智慧駕駛的競爭只會更加激烈。

信達證券汽車行業首席分析師陸嘉敏表示，L3自動駕駛測試的逐漸落地，將推動高階智慧駕駛進一步反覆運算，新勢力、自主品牌、傳統豪華品牌對高階智慧駕駛的重視程度均有較大提升，智慧駕駛也將成為車主購車的重要考慮因素。

但江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔卻認為，自動駕駛距離實現商業化還有很長的路要走。首先是智慧網聯道路占比仍較低；其次是技術不成熟；最後是政策有待進一步完善。

證券

上一則

台房貸餘額暴增 將衝破10兆台幣

延伸閱讀

無人駕駛車若違規 加州無法可管

無人駕駛車若違規 加州無法可管
通用汽車自動駕駛部門Cruise裁員1/4 現在目標是開發L4服務

通用汽車自動駕駛部門Cruise裁員1/4 現在目標是開發L4服務
特斯拉恐失加州銷售許可 馬斯克駁斥

特斯拉恐失加州銷售許可 馬斯克駁斥
提升執法效率 維州費郡增設車牌讀取器

提升執法效率 維州費郡增設車牌讀取器

熱門新聞

避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32
單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33
電視售價雖然變便宜了，但出售顧客資訊變成一種獲利來源。（路透資料照片）

智慧型電視可窺隱私 螢幕大品質好卻更便宜

2023-12-25 01:00
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。（路透）

投機泡沫破裂 德國房價跌幅創新高

2023-12-23 18:09
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美股衝高是賀年大禮？克魯曼：美債給的聖誕禮物更貴重

2023-12-23 07:16
南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票。示意圖。(圖／ingimage)

今年全球最會漲的2檔股票都在這國 冠軍一度飆升逾10倍

2023-12-21 15:18

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？