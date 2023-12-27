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台房貸餘額暴增 將衝破10兆台幣

記者陳美君／綜合報導
中央銀行26日公布11月國銀消費者貸款餘額，其中象徵房市買氣的房貸餘額衝至9兆9321億元，續創歷史新高。(本報資料照片)
中央銀行26日公布11月國銀消費者貸款餘額，其中象徵房市買氣的房貸餘額衝至9兆9321億元，續創歷史新高。(本報資料照片)

中央銀行昨（26）日公布11月國銀消費者貸款餘額，其中象徵房市買氣的房貸餘額衝至9兆9321億元(台幣，下同，約3205億美元)，續創歷史新高，單月暴增923.5億元，最快本月就能突破10兆元大關；央行官員分析，主因有三，包括年底為購屋旺季、近期有重劃區交屋潮、新青安房貸申辦續熱。

央行資料顯示，11月房貸餘額不僅持續創新高，年增率6.56%也寫下一年高點，單月暴增923.5億元，為2022年1月以來的近兩年最大。

相較房貸餘額締造新猷，建商推案信心指標—建築融資餘額不增反減，11月餘額降至3兆2350億元，單月減少8.4億元，為2019年3月的近五年以來首見減少；11月建築融資年增率也下滑至4.9%，同樣寫下近五年新低。

央行官員分析，除政府持續推動打炒房措施，使建商推案態度轉趨觀望，相較年底為民眾購屋與交屋旺季，著眼接下來將進入農曆春節長假，建商通常不會選在此時開工。

央行也觀察到，近期建商興建工程期出現延長趨勢，從過去兩年半延長至三年以上，甚至有些拉長到五年，都是建築貸款增速趨緩主因。

央行官員指出，財政部推出的新青年安心成家方案爆出申貸熱潮，截至今年11月底，青安餘額增至7,079億元，單月暴增403億元；進一步觀察青安房貸占整體房貸餘額比重，11月自前一個月的6.78%上漲至7.13%，創2021年8月以來近兩年半新高。

對於近期國銀房貸爆出申貸熱潮，央行官員坦言，8月上路的新青安房貸是關鍵主因之一，央行也會持續關注房市後續發展。

央行官員表示，央行總裁楊金龍在第4季理監事會議會後記者會上提到，雖然台灣房價漲幅趨緩但仍居高，房價上漲有基本面因素支撐，但確實也有投機炒作存在。

此外，央行在2010年實施房市選擇性信用管制，一直到2016年才多數退場，僅剩下豪宅管制這一項，這次的房市管制措施也會和上次一樣持續一段較長時間，明年不會考慮「退場」。

央行 貸款 融資

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