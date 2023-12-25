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聯電大突破 12奈米技轉英特爾

記者李孟珊／綜合報導
供應鏈透露，聯電將技轉12奈米製程技術予英特爾，雙方接洽多時後，近期簽訂合作意向書。（路透資料照片）
供應鏈透露，聯電將技轉12奈米製程技術予英特爾，雙方接洽多時後，近期簽訂合作意向書。（路透資料照片）

聯電營運大突破。供應鏈透露，聯電將技轉12奈米製程技術予英特爾，雙方接洽多時後，近期簽訂合作意向書，主因聯電12奈米安謀（Arm）架構獲得青睞，對主攻x86架構的英特爾產生互補性，聯電之後將分階段獲得上百億元授權金，業外增添大補丸。

業界指出，美中貿易戰開打後，台、美晶圓代工業者積極建廠，搶各國補貼等資源，競爭意味濃厚。聯電12奈米授權英特爾，可說是美中對峙下，為台美半導體業重大技術合作開啟新紀元，聯電不回應市場傳聞，僅強調12奈米是公司目前重點發展的製程之一。

英特爾主導x86架構數十年，其功能強大，迄今仍是電腦中央處理器（CPU）市場主導者，但x86架構太過耗電，成為一大缺點。安謀架構則相對省電，並且有客戶數十年的使用回饋，持續改善進化，在智慧手機晶片市場以及平板等行動裝置應用，拿下逾九成市占率絕對優勢。

據悉，英特爾這次找上聯電授權12奈米，主要看好聯電在低功耗製程、尤其安謀架構發展的優勢。英特爾正強化晶圓代工能量，當下最主要火力都集中在發展先進製程，12奈米相對成熟，若與聯電合作，透過授權方式，更能讓英特爾專注衝刺先進製程。

英特爾高度重視拓展安謀架構相關業務，今年上半年已宣布與安謀合作，讓採用安謀技術的手機晶片和其他產品，可由英特爾代工生產。當時業界便認為，英特爾此舉，主要希望獲得高通、聯發科等大廠青睞，甚至進一步爭取蘋果晶片代工訂單。

業界分析，除了搶食行動裝置市場，英特爾也考量美國半導體在地化生產趨勢，當地IC設計業者將採以鄰近的晶圓代工廠為主，因此直接與聯電進行技轉合作，未來英特爾可藉由相關製程，就近服務美國客戶。

聯電於10月的法說會上透露，內部正在規劃討論以12奈米生產低功耗邏輯產品的可能性，規劃12奈米製程將於2025年初完成，隨後將帶來營收貢獻，而且不排除將部分28／22奈米產能轉換為12奈米，藉此節省成本，並將遵守投報率原則。

供應鏈透露，英特爾看好聯電發展12奈米的能量，直接找上聯電合作，雙方密切展開數個月的線上會議，並在近日簽訂合作意向書，對聯電來說，不只能分階段獲得上百億元授權金，使業外增加更多的收益，也能強化在12奈米製程上的進度。

安謀 晶片 供應鏈

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