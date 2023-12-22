華為智選車設鴻蒙智行門市 明年衝上800家

中國科技巨頭華為 持續拓產汽車業務，消息指出，華為正在為智選車建設獨立的鴻蒙智行門市，預計到2024年新建的鴻蒙智行門市數量將達到800家左右，而在2025年可能將擴至1000家。

據科技媒體「36氪」消息，從華為鴻蒙智行的合作招商文件可見，華為針對中國全國78座城市開放加盟使用者中心，尋求合作夥伴。消息指出，這些用戶中心正是華為智選車獨立門市的一種，等級可畫分為四個級別，有著建築面積、展車位交付車位等對應要求。

據了解，鴻蒙智用戶中心提供用戶的服務包括銷售、交付和售後，即「銷交服一體化」用戶中心，其選擇合作商的標準之一，是優先具備豪華品牌汽車銷售、維修（機電和噴漆）經驗能力。 除開放加盟新建用戶中心外，華為已將部分店名由「AITO」改換為「鴻蒙智行」。

另，據觀點網報導，鴻蒙智行是華為智選車業務的升級，未來的華為智選車型只能在鴻蒙智行門市販售。

知情人士透露，預備同時銷售多品牌車型以及目前門市面積限制展車，亦為華為加速建成獨立門市的原因之一。

華為常務董事董事長余承東此前曾表示，鴻蒙智行是鴻蒙智能汽車技術生態聯盟，是華為智選車業務的升級。

華為鴻蒙智行官網近期也正式上線，目前可在線預訂問界M9和智界S7車型。