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高盛、野村等外資唱多 A股3大指數止跌回升

記者林宸誼／綜合報導
A股三大指數21日止跌回升。(取材自新華網)
A股三大指數21日止跌回升。(取材自新華網)

無懼美股前一天收盤下跌475點的利空，A股三大指數21日止跌回升，上證綜指守住2900點。展望2024年A股前景，包括高盛、野村、摩根史坦利等在內的主流外資機構大多認為將否極泰來，其中估值修復因素受到多家外資關注。

A股市場21日上演一齣探底回升戲碼，上午整體低位震盪，一度跌至2881.02點，隨後開始反攻，新能源、白酒等類股領軍反攻，2900點也失而復得。

截至收盤，上證綜指漲0.57%，報2918.71點，深證成指漲1.08%，報9257.09點，創業板指數漲1.65%，報1832.62點。

滬深兩市21日成交額合計人民幣7324億元(約1027億美元)，其中代表外資流向的「北向資金」淨流入12.03億元。

證券時報報導，具體來看，野村東方國際證券研究部總經理及首席策略分析師高挺表示，目前A股市場的估值甚至低於2016年初及2018年末。他認為，現在A股估值又走到了極端，未來估值的修復會比較重要，應著重關注來自A股市場連續三年調整後的超跌機會。

高挺預計未來12個月A股市場將有上漲空間，一方面是估值修復，一方面是獲利改善。雖然有一定不確定性，但整體正面的因素偏多。

高盛最近也發布了2024年中國股市展望。高盛研究部首席中國股票策略師劉勁津及團隊對中國股市保持謹慎樂觀，認為經濟情勢改善將望推動企業獲利回升，且因A股估值處於歷史低位，維持對A股的「高配」立場。

貝萊德建信理財公司擬任首席多元資產投資長劉睿指出，展望2024年上半年，A股和港股都有較好的配置機會。

無論從橫向或縱向比較，目前兩大市場的估值均處於較低水準。

高盛 證券 投資

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