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小米汽車傳28日亮相 雷軍親自站台 將同步公布預售價格

記者林宸誼／綜合報導
小米汽車上市進入倒數計時，外傳有望在28日對外發表。（取材自微博）
小米汽車上市進入倒數計時，外傳有望在28日對外發表。（取材自微博）

小米汽車上市進入倒數計時，外傳有望在28日對外發表，屆時還會公布新車的預售價格，小米集團董事長雷軍將親自進行演講，部分門店已提前邀約消費者看車。

快科技報導，小米集團已在官方社群啟動「小米年度科技盛宴」活動，共計招募1000名參與者，活動時間定於12月24日至12月29日。這次活動時間與此前有關小米汽車發布會的傳聞相符，外界紛紛猜測這或將是小米汽車的亮相發布會。

日前有部落客在社群平台上表示，小米汽車SU7發布時間定在28日，屆時還會公布新車的預售價格。同時，小米集團董事長雷軍將親自進行演講。

時代財經報導，在加速建立生產能力的同時，小米已開始為汽車產品打造銷售體系，在員工、門市等方面為汽車產品的銷售業務做準備。

在員工層面，小米汽車已在北京、天津、石家莊等多地公開小米汽車門市店長、新能源汽車銷售主管、零售市場經理等崗位的招聘，多個職位要求有汽車銷售經驗、擁有有效汽車駕照等。

其中，小米汽車門市店長等部分職位還需要有搭建銷售團隊、管理團隊等能力。薪資方面，達到人民幣1.5萬到3萬元（約2101到4202美元）。

在門市層面，小米汽車將採取與華為智選車類似的格局，將汽車放入現有的線下手機門市。不過不少小米之家店展廳面積，並不足以容納汽車產品。

實際上，2021年第1萬家「小米之家」在深圳開業時，小米集團總裁盧偉冰曾表示，出於賣車考慮，新店面積達到600平方米。當下，除了部分展廳面積較大的小米之家店外，不少小米之家門市，已開始透過擴建或更改展廳布局等方式，為即將到店的小米汽車預留空間。

在業界人士看來，小米原有的銷售網路對小米汽車至關重要。分析人士表示，「與先前華為門市展示、銷售智選車類似，小米之家店是小米汽車銷售業務的關鍵，小米透過原有銷售網絡，可以快速走向市場。」

小米 華為 駕照

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