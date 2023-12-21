台灣11月外銷訂單年增1% 終結連14黑

中華民國經濟部20日發布11月外銷訂單金額506.3億美元(約1兆5861萬新台幣)，為歷年同期第三高 ，年增1%，結束連續14個月負成長；惟因全球終端需求仍未明顯回升，廠商備貨仍謹慎，經濟部預期12月外銷訂單將再度轉為負成長，2023年全年外銷訂單金額約年減15%。

經濟部統計處長黃于玲表示，美國聯準會（Fed）表示明年有可能轉為降息 ，代表通膨趨緩，降息將會提升民眾消費意願；台廠商明年庫存去化將告一段落，尤其是新興科技應用蓬勃發展，台灣擁有先進製程及完整供應鏈，後續終端需求回升，將挹注我接單動能。

她指出，根據國際貨幣基金（IMF）預測，2024年全球貿易量成長率為3.5%，較今年0.9%大幅提高，台灣以出口為導向，「明年接單會比今年好」；台灣出口，明年也會比今年好。

經濟部指出，11月外銷訂單金額506.3億美元，為歷年同期第三高，年增1%，結束連續14個月負成長，主要是去年11月中國大陸因防疫 封控影響，基期偏低所致。黃于玲指出，去年11月中國大陸因防疫封控，訂單遞延到12月，導致12月基期偏高，因此今年12月外銷訂單約500億美元，將年減4.2%至年減8%之間，再度轉呈負成長。

今年1月至11月累計外銷訂單金額為5,172.3億美元，為歷年同期第三高，年減15.8%。黃于玲預測，今年全年外銷訂單金額約5,660億美元左右，年減15%。

黃于玲分析，雖然終端需求仍未明顯回升、美中科技戰、俄烏戰爭、以巴衝突等不確定因素仍抑制全球貿易成長力道，但看得出廠商庫存持續去化，致訂單年減的幅度逐季縮小。她預期，今年第4季訂單金額季增4%至5%，季年減約3%，年減幅度已較第3季縮小，反映因庫存去化，廠商漸出現回補需求。