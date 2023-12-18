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中國提振股市 健全配息機制

記者林宸誼／綜合報導
中國股市近兩年表現不佳，在全球股市屬於後段班，當局正積極救市。（中新社）
中國股市近兩年表現不佳，在全球股市屬於後段班，當局正積極救市。（中新社）

中國股市近兩年表現不佳，在全球股市屬於後段班，在數據上以上證指數來看，去年因疫情等因素大跌15.13%，今年雖解除疫情封鎖，至今仍下跌近5%，並退守3,000點之下。當局亦祭出多項救市措施，包括證券交易印花稅減半、降低融資保證金比率、規範股份減持與收緊IPO等，但收效甚微。

每日經濟新聞報導，證監會表示，現金分紅指引和章程指引均於發布之日起實施，將有助於推動上市公司增強投資者回報，更好引導公司專注主業，促進市場平穩健康發展。

現金分紅指引修訂內容主要從三個方面著手。首先是進一步地明確鼓勵現金分紅導向，推動提升分紅的水準；其次是簡化中期（半年度）的分紅程序，推動進一步優化分紅的方式與節奏；最後是加強對異常高比例分紅企業的約束，引導合理的分紅。

章程指引相關條款修改則主要由兩個方面切入，首先是鼓勵上市公司增加現金分紅頻次，引導形成中期分紅的習慣，穩定投資者分紅預期。同時，增加對中期分紅的完成時限要求。其次是督促公司在章程中細化分紅政策，明確現金分紅的目標，較穩定投資人預期。同時，引導公司在章程中制定分紅約束條款，防範企業在利潤不真實等情形下實施分紅。

據證監會公開數據，近五年來，A股上市公司累計分紅人民幣8.2兆元（約1.1兆美元），年度分紅金額已開始超過當年股權融資額。

2022年分紅金額人民幣2.1兆元（約2950億美元），股息發放率32.5%和股息殖利率1.97%，與全球主要資本市場相比處於中游水準。今年前11個月，A股分紅總額人民幣2.1兆元，再創歷史新高。

平安證券首席策略分析師魏偉表示，分紅新規推動現金分紅重要性提升，進一步提升上市公司分紅的穩定性與確定性。對A股市場而言，分紅新規進一步加碼也有助於提振投資人長期持股的信心。

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