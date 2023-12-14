螞蟻整改 退出小貸市場 集團是否重啟IPO引關注

螞蟻集團徹底退出小貸，代表整改告一段落，而是否重啟IPO引發關注。（新華社）

中國商業查詢平台天眼查資料顯示，與阿里巴巴關聯的螞蟻集團 ，其旗下重慶市螞蟻小微小額貸款 有限公司，更名為重慶市螞蟻小微信 息技術有限公司，意味徹底退出小貸，代表螞蟻集團整改告一段落，而是否重啟IPO引發關注，不過沒有小貸業務的螞蟻集團估值大受影響。

據螞蟻集團整改計畫，旗下兩大小貸產品「花唄」、「借唄」將成為已分拆出去的重慶螞蟻消費金融公司（螞蟻消金）的專屬消費信貸產品。

除了旗下公司更名之外，公司經營範圍也從「在全國範圍內開展辦理各項貸款、票據貼現」更改為「技術服務、技術開發、技術轉讓、技術推廣、廣告設計等」。螞蟻集團不再經營貸款相關業務。

螞蟻集團自2020年11月IPO被叫停後，進入漫長整改路，整改核心有幾項：一是斷開支付寶與「花唄」、「借唄」關係，以打破平台壟斷疑慮；二是大降消金槓桿，萎縮ABS（資產抵押證券）與聯合貸業務；三是整體申設為金融控股，不能以科技公司自居；四是阿里創辦人馬雲對螞蟻控制權消失；五是與阿里的關係由母子變競合。

但伴隨整改進程，螞蟻集團估值也不斷下調。2020年準備上市的螞蟻集團當時估值約為人民幣2.3兆元（約3214.5億美元）；但據今年7月螞蟻集團披露的回購計畫推算，估值已降為人民幣5671億元（約791.2億美元），已經不及2020年的三分之一。三年來總計減少約1.7兆人民幣（約2371.9億美元），預計未來可能會持續下行。許多分析認為，螞蟻集團要上市端看是否取得徵信牌照與金控牌照。

螞蟻消金成立初期註冊資本為人民幣80億元，去年底，螞蟻消金獲批將註冊資本由人民幣80億元增至185億元，同時引入杭金數科、舜宇光學、傳化智聯三家新股東；今年10月再增資至人民幣230億元獲批，新增股東係重慶國資委實控企業。

雖然由螞蟻消金由螞蟻集團分拆而來，但螞蟻集團只持股50%，總共有13股東，其中國家背景的有杭金數科、南洋商業銀行（信達旗下）、中國華融、重慶農信投資，以及新加入的重慶渝富，持股總數達50億股或22%。