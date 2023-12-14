我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚生前無配偶、膝下無子女 巨額遺產繼承者曝光

沒簽到大谷翔平怪舊金山「高犯罪率」？巨人CEO回應了

螞蟻整改 退出小貸市場 集團是否重啟IPO引關注

記者黃雅慧／綜合報導
螞蟻集團徹底退出小貸，代表整改告一段落，而是否重啟IPO引發關注。（新華社）
螞蟻集團徹底退出小貸，代表整改告一段落，而是否重啟IPO引發關注。（新華社）

中國商業查詢平台天眼查資料顯示，與阿里巴巴關聯的螞蟻集團，其旗下重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司，更名為重慶市螞蟻小微信息技術有限公司，意味徹底退出小貸，代表螞蟻集團整改告一段落，而是否重啟IPO引發關注，不過沒有小貸業務的螞蟻集團估值大受影響。

據螞蟻集團整改計畫，旗下兩大小貸產品「花唄」、「借唄」將成為已分拆出去的重慶螞蟻消費金融公司（螞蟻消金）的專屬消費信貸產品。

除了旗下公司更名之外，公司經營範圍也從「在全國範圍內開展辦理各項貸款、票據貼現」更改為「技術服務、技術開發、技術轉讓、技術推廣、廣告設計等」。螞蟻集團不再經營貸款相關業務。

螞蟻集團自2020年11月IPO被叫停後，進入漫長整改路，整改核心有幾項：一是斷開支付寶與「花唄」、「借唄」關係，以打破平台壟斷疑慮；二是大降消金槓桿，萎縮ABS（資產抵押證券）與聯合貸業務；三是整體申設為金融控股，不能以科技公司自居；四是阿里創辦人馬雲對螞蟻控制權消失；五是與阿里的關係由母子變競合。

但伴隨整改進程，螞蟻集團估值也不斷下調。2020年準備上市的螞蟻集團當時估值約為人民幣2.3兆元（約3214.5億美元）；但據今年7月螞蟻集團披露的回購計畫推算，估值已降為人民幣5671億元（約791.2億美元），已經不及2020年的三分之一。三年來總計減少約1.7兆人民幣（約2371.9億美元），預計未來可能會持續下行。許多分析認為，螞蟻集團要上市端看是否取得徵信牌照與金控牌照。

螞蟻消金成立初期註冊資本為人民幣80億元，去年底，螞蟻消金獲批將註冊資本由人民幣80億元增至185億元，同時引入杭金數科、舜宇光學、傳化智聯三家新股東；今年10月再增資至人民幣230億元獲批，新增股東係重慶國資委實控企業。

雖然由螞蟻消金由螞蟻集團分拆而來，但螞蟻集團只持股50%，總共有13股東，其中國家背景的有杭金數科、南洋商業銀行（信達旗下）、中國華融、重慶農信投資，以及新加入的重慶渝富，持股總數達50億股或22%。

螞蟻集團 貸款 微信

上一則

空巴：中國可望成最大航空服務市場

下一則

中經會大戲 市場不領情 3大指數反應冷

延伸閱讀

美IPO股價漲幅 好過前兩年

美IPO股價漲幅 好過前兩年
快時尚巨頭「希音」將在美IPO 揭執行長神祕面紗

快時尚巨頭「希音」將在美IPO 揭執行長神祕面紗
阿里巴巴年度配息 總額衝25億美元

阿里巴巴年度配息 總額衝25億美元
中收緊IPO影響 滬深10、11月罕見「零受理」

中收緊IPO影響 滬深10、11月罕見「零受理」

熱門新聞

2023年投資大豐收的祕訣，在於順勢買對股票，例如長期享有競爭優勢的蘋果、Google和亞馬遜等科技巨頭股。（美聯社）

沒買Nvidia仍賺翻了 他2023年投資報酬達50% 親吐「大豐收祕訣」

2023-12-06 05:49
民主黨籍參議員華倫批億萬富豪馬斯克（見圖）這些富豪繳的稅與其財富不成比例，重申有必要課徵「富人稅」，以改善稅制公平性。（美聯社）

美國有必要課富人稅嗎？華倫：瞧馬斯克怎麼買推特的就明白

2023-12-08 13:07
為安全起見，亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨等美國零售巨擘已自願停售以兒童為行銷對象的水晶寶寶。（取材自推特）

亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」

2023-12-13 13:52
最新估計指出，今年天災保險理賠再度站上1,000億美元，連四年突破此關卡。 （美聯社）

這類保險理賠連4年飆破千億美元 學者：正對保險公司產生「重大影響」

2023-12-07 06:41
Fundstrat全球顧問研究主管Tom Lee預期，美股史坦普500指數可望在2024年底前躍上5,200點。（路透）

2023預測神準的華爾街水晶球 直言2024美股漲幅集中「這區間」

2023-12-08 06:18
如果跟著民主黨前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）走，過去12個月更來到妙不可言的獲利50%。（歐新社）

股市如何大勝？研究：照抄國會議員就好

2023-12-10 06:50

超人氣

更多 >
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥

醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世

周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世