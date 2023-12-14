中經會大戲 市場不領情 3大指數反應冷

A股市場對中經會信號反應冷淡，上證指數3000點大關再度失守。（路透）

中國中央經濟工作會議（中經會）召開後首個交易日，A股市場對會議信號反應冷淡，三大指數13日集體開低震盪走低，上證指數3000點大關再度失守，收盤下跌1.15%，報2968點；深證成指跌1.54%，收報9476點；創業板指數跌1.66%，收報1872點。

A股投資 者還在消化中經會內容，分析師指出，會議表明持續聚焦中長期高質量增長，明年宏觀政策取向上偏寬鬆、偏擴張，但亦代表官方推行強刺激政策的可能性較低。另市場關注的房地產及內需問題，會議通稿中未提到解決方案。

滬深兩市13日成交額約人民幣7685億元（約1071.4億美元），比前一日減少人民幣189億元（約26.3億美元），反映外資資金流向的「北向資金」單日淨流出約人民幣95.9億元（約13.4億美元），是造成多頭退守3000點關主因之一。

中國多個部門官員談及明年工作落實。人民日報報導，中國國家發改委主任鄭柵潔表示，今年來中國經濟總體回升向好，預計全年經濟社會發展主要預期目標可圓滿完成。明年中國發展面臨的外部環境依然複雜嚴峻，戰略機遇和風險挑戰並存，總體上是有利條件強於不利因素，密切追蹤經濟運行變化，加大宏觀調控力度。

中國財政部 長藍佛安指出，中經會提出「積極的財政政策要適度加力、提質增效」，主要是適度加大支出規模，包括科學確定赤字率和赤字規模、合理安排地方政府專項債券規模等；「提質增效」主要是推進財政管理科學化、標準化、規範化，把同樣的錢花出更大的效果。

會議還要求穩健的貨幣 政策要靈活適度、精準有效。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，靈活適度的提法在2019~2021年均有出現，政策基調保持穩中偏鬆。在外部升息周期步入尾聲、掣肘減弱及國內穩增長、防風險的訴求下，貨幣政策穩健寬鬆的基調未變，降準、降息仍有空間。

中國投行中金公司在其「2024年A股展望：行則將至」中認為，2024年中國內生增長動能改善需要重視長期結構性趨勢影響，逆周期調節政策仍有進一步加碼的空間，制約市場的外部環境因素也有望迎來改善。