暌違半年 MCU晶片廠終於客戶上門提貨

由於手機、小家電等消費電子產品的復甦，中國大型MCU晶片公司在今年的第3、第4季加速去庫存。(路透資料照片)

深圳MCU晶片 上市公司相關負責人表示，由於手機、小家電等消費電子產品的復甦，中國大型MCU晶片公司在今年的第3、第4季加速去庫存，而中國國產MCU的車規級產品，也在第3、第4季加速向華為 問界、長安等國產新能源汽車供貨，快半年沒見到客戶了，最近終於主動來提貨了。

MCU中文名為「微控制器」或「單晶片微電腦」，主要是把中央處理器（CPU）、記憶體（RAM）、輸入 / 輸出介面（I/O）等等全整合在「一塊IC」上面。

界面新聞報導，中微半導、國民技術和芯海科技等三家MCU業者透露，第3季出貨量比上半年有兩位數增長，預計第4季還會持續，尤其汽車用的車規級MCU上升勢頭明顯，像電子菸這一類的MCU產品，還出現了結構性的缺貨。

過去兩年，MCU行業經歷了行雲霄飛車般的起落。2021年，因為疫情 影響和原材料價格上漲影響，MCU市場處於供不應求的狀態，價格創下25年來最大漲幅。行業裡許多公司開始用囤貨漲價的方式，獲取巨額的利潤。

然而從2022年開始，因為下游消費電子萎靡遇冷，加上晶片設計設廠與晶圓製造廠簽署「不可撤銷訂單」，MCU廠商庫存積壓越來越嚴重，曾經漲價幾十倍的MCU，出現雪崩式下滑。

從2023年下半年開始，隨著華為、蘋果相繼發布手機新產品，以及雙11和美國「黑五」的促銷，全球消費電子市場開始有了復甦的跡象，帶動了上游產業的復甦。