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中國房地產泡沫化 專家：再熬兩三年就可以撐過去

記者林宸誼／綜合報導
國際國幣基金及世界銀行前首席經濟學家華而誠。（記者林宸誼／攝影）
國際國幣基金及世界銀行前首席經濟學家華而誠。（記者林宸誼／攝影）

中國房地產危機連環爆，外界憂心中國房市是否將崩潰的討論。國際國幣基金（IMF）及世界銀行（IMF）前首席經濟學家華而誠認為，美國2008年爆發的次貸危機，其實比這次中國房地產泡沫化還要嚴重，因此他估計中國房地產泡沫最多再熬兩三年就會撐過去。

華而誠在中華經濟研究院舉辦的「劉大中教授暨蔣碩傑教授紀念活動」空檔中指出，中國房地產泡沫化等一連串問題，其實就是過渡期，「中國家底很厚，還有3兆美元外匯存底。」

華而誠認為，中國真正最差的時候，是1990年代的工行、農行、中行、建行和交行「五大行」的不良貸款率飆升，面臨「嚴重資不抵債」，於是2003年下半年對國有大型商業銀行進行股份制改革，剝離債務。

中央研究院人文社會科學研究中心研究員瞿宛文指出，「中國崩潰論」已經出現很多次，聲音一度變小，但在新冠疫情後中國經濟復甦不如預期，「中國崩潰論」聲音又變大了。

瞿宛文認為，2023年中國經濟復甦緩慢原因，可能是中國政府政策謹慎，要與2008年人民幣4兆元（約5599億美元）刺激政策不同，代表不能重複2008年的擴張政策。其次包括基礎建設投資、房地產、出口各方面原本就處於調整期，部分為2008年擴張遺留下來。

瞿宛文進一步解釋，過去地方政府為增長競爭，推土地政策、基礎建設、產業政策等招商引資，基本模式是低工資、低物價、推出口。「以往的模式雖然成功，但是必須要升級。」

房地產 貸款 疫情

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