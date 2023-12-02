中國國家隊出手護盤 再買ETF 敲進追蹤央企指數產品 提振市場情緒

上證指數1日在3000點上方徘徊，中國國家隊出手護盤。（路透）

上證指數1日在3000點上方徘徊，在這一關鍵時刻，國家隊再次出手。據官媒「中國證券報」報導，有國有資本營運公司進場買入多家公募基金公司旗下ETF產品，所購入的ETF產品多為追蹤央企指數產品，從1日盤中成交情況來看，已有多檔央企指數ETF成交額大幅增加。

財經媒體「券商中國」從業內人士處獲悉，確有某資產總額達人民幣千億元的國有資本運營公司進場買入多家公募基金公司旗下ETF產品。所購買的ETF產品多為追蹤科技類、權重類的央企指數產品。從盤面來看，央企創新驅動ETF和央企科技ETF出現明顯放量拉升行情。

受相關消息帶動，陸股大盤1日午後跌幅均大幅收斂至平盤上下震盪。其中，上證指數微漲0.06%，以3031.64點作收，深證成指微跌0.07％，收在9720.57點。較晚收盤的港股大盤恒生指數也一度被帶動收斂跌幅，但恒指後續乏力再度下挫，1日收跌1.25%，收在16830.3點。

業內人士認為，國營資本營運公司的進場，既彰顯了對後市布局的信心，能夠提振A股市場情緒，同時也能有助於進一步提高ETF場內流動性。

澎湃新聞報導，由中國國務院 出資授權的投資 機構國新控股1日發布公告，旗下國新投資增持中證國新央企科技類指數基金，並將在未來繼續增持。業內人士指出，繼中央匯金先前增持ETF後，此次國新投資出手，用真金白銀體現對後市信心，有利於提振市場情緒，表達對資本市場的長期信心。

為了活躍資本市場，近期「國家隊」出手頻繁。10月23日，中央匯金公告當日買入ETF，並表示將在未來繼續增持；11月29日晚間，新華保險 公告與中國人壽共同發起設立私募基金公司，雙方各出資人民幣250億元（約35.2億美元），總規模人民幣500億元（約70.4億美元）。

從盤面來看，南方央企科技ETF、博時央企創新驅動ETF兩檔央企主題ETF成交量明顯放大，1日成交金額分別達到人民幣2.98億元、3.21億元（約4198萬美元、4522萬美元）。