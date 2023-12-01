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經濟差生意難做 中國餐飲業預期迎關店潮

財經新聞組／綜合報導
2023亞洲餐飲產業合作大會暨ACE2023亞洲餐飲展覽會11月16日在山東濟南舉行，圖為參展商現場烹飪美食。（中新社）
2023亞洲餐飲產業合作大會暨ACE2023亞洲餐飲展覽會11月16日在山東濟南舉行，圖為參展商現場烹飪美食。（中新社）

中國經濟不振，原本11月就是淡季的中國餐飲業，今年生意似乎格外難做，廣州、北京等多地關門轉租的餐廳比往年更多，業界形容餐飲市場「寒氣逼人」，12月底可能迎來一次大規模關店潮。

香港經濟日報網報導，有媒體近日走訪廣州多個商圈、街區時發現連排倒閉的餐飲店，這些關門的店大多為單體小店，也有少數是連鎖店，而素有廣州「茶飲一條街」之稱的天河南一路「門店洗牌更加殘酷」，該區域正在轉租或者招租的茶飲店就有6家，還有3、4家正在施工的門店。

據報導，有廣州消費者表示，江南西是廣州熱門商圈之一，周邊有不少大型商業綜合體，人氣一直都很旺，但「現在真的被江南西的倒閉速度震驚到，星期一還去吃的螺螄粉，星期六再路過已經在搬設備了」。

市場的寒意不止在廣州出現，深圳、北京、成都、貴州、長沙等地的餐飲市場也不容樂觀。

報導引述工商訊息查詢平台企查查的數據顯示，今年前10月，中國餐飲累計新增註冊350.1萬家，較去年同期增37.4萬家；與此同時，全國餐飲累計吊銷量達105.6萬家，去年同期為53.8萬。

不少餐飲業界人士都認為，今年的生意比往年更難，一方面是因為消費降級、客流減少，另一方面行業湧入大量創業者，競爭壓力變得更大。

業界人士指出，最直觀的表現就是激烈的價格戰，從咖啡、茶飲到快餐、各類正餐，商家紛紛採取降價、推套餐、低價團購等手段。價格戰不僅攪亂餐飲生態，還加速關店潮的出現。在這種環境下，不少餐飲人士預計，下個月底，行業將迎來一次大規模的關店潮。

北京 河南 咖啡

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