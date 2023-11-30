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時隔31年黃金交叉 台股指數超越港股

記者楊淨淳、王皓正／綜合報導
MSCI權重調整30日收盤後生效，被動性買盤提前湧現，激勵台股29日價漲量增，終場漲29點收1萬7370點，正式超車港股恆生指數。（本報資料照片）
MSCI權重調整30日收盤後生效，被動性買盤提前湧現，激勵台股29日價漲量增，終場漲29點收1萬7370點，正式超車港股恆生指數。（本報資料照片）

MSCI（明晟）新季度權重調整將於30日收盤後生效，台股此次相關指數權重調整一升二降，特別是最大的全球標準型指數權重上升，除了最後一盤會爆量外，許多被動性買盤已在生效前陸續湧現，激勵台股29日價漲量增，終場漲29點收1萬7370點，31年來首度超越港股恆生指數。

MSCI（明晟）本月中公布最新一季權重調整，台股在全球標準型指數權重上升0.01個百分點，新興市場指數及亞洲（日本除外）指數權重分別下降0.03與0.06個百分點，法人估計將牽動龐大資金流動，帶來國際金流挹注，推升台股走揚。

事實上，近半個月來外資不斷買超台股，推升指數走揚，29日有不少被動性買盤趕在權重生效前湧現，激勵早盤開高走高，盤中高檔賣壓出籠，壓抑指數一度翻黑，不過隨買盤不斷加持，配合作帳行情點火，指數價漲量增，終場漲幅0.17%，成交量擴增至3279億元（台幣，下同，約105.5億美元），正式超車港股，恆生指數29下跌360點，收1萬6993點。

盤面上AI、防疫股領漲，配合半導體、零組件、光電、網路等族群輔攻，加權指數高檔震盪盤堅；櫃買指數來到22個月來新高，29日漲0.8%收230.8點，與去年1月3日歷史高點238.9差距僅不到10點。

三大法人共計買超90.4億元。其中，外資買超99.2億元，連二買、累計買超299.2億元；投信賣超0.8億元，連七賣，累計賣超50.4億元；自營商轉買為賣，賣超7.8億元。八大公股行庫則賣15.1億元，連二賣、累計賣超71.2億元。

綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長蕭乾祥、兆豐投顧研究部副總黃國偉等看法，外資29日將資金布局在電子族群，櫃買指數續強，顯示內外資皆偏多操作。接下來還有年底作帳與選舉行情，相關有利因素不斷催化，預期年底前仍有望可突破前高。

針對台股超車港股，黎方國說，金融市場不斷增加對台股的重視，如MSCI（明晟）調升台股在全球標準型指數權重，且台股電子製造業實力獨步全球，香港以金融與地產業為主，近年資金外逃，是港股一大致命傷，在長期趨勢影響下，台、港股出現黃金交叉實為時勢所趨。

台股 新興市場 香港

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