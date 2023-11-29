戴爾反駁謠言 稱不會撤離中國

今年以來，市場盛傳美國電腦大廠戴爾（DELL）計畫將供應鏈 撤離中國。對此，戴爾全球資深副總裁吳冬梅在一場活動中表示，中國一直是戴爾重要的國際市場，他們不會退出。吳冬梅並說，「可以明確的是，這些傳聞絕對是『謠言』!」

第一財經報導，吳冬梅說：「我們從未發布過任何『戴爾供應鏈將撤離中國』所謂訊息或評論。戴爾在全球範圍內的行為準則就是不對『謠言』進行評論。這是我們一貫的立場。但遺憾的是這種態度被錯誤和片面地解讀成不評論即是確認，甚至有人捏造相關消息來自戴爾官方。」

觀點網報導，吳冬梅還稱，「中國一直是戴爾重要的國際市場。我們堅持『以科技創新推動人類進步』為宗旨，並始終致力於對中國員工、客戶及合作夥伴的承諾。該承諾堅定不移。」

據了解，戴爾在廈門、成都和昆山設有三大生產基地，其中廈門和成都工廠屬於完全自營。根據11月公布的最新數據，戴爾是2023年廈門最大的製造業企業。

此前，市場流傳出「戴爾供應鏈將撤離中國」，並稱戴爾進行「去中化並已經制定在國內逐年減產和減量採購中國晶片 及零組件的計畫」。