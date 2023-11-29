戴爾反駁謠言 稱不會撤離中國
今年以來，市場盛傳美國電腦大廠戴爾（DELL）計畫將供應鏈撤離中國。對此，戴爾全球資深副總裁吳冬梅在一場活動中表示，中國一直是戴爾重要的國際市場，他們不會退出。吳冬梅並說，「可以明確的是，這些傳聞絕對是『謠言』!」
第一財經報導，吳冬梅說：「我們從未發布過任何『戴爾供應鏈將撤離中國』所謂訊息或評論。戴爾在全球範圍內的行為準則就是不對『謠言』進行評論。這是我們一貫的立場。但遺憾的是這種態度被錯誤和片面地解讀成不評論即是確認，甚至有人捏造相關消息來自戴爾官方。」
觀點網報導，吳冬梅還稱，「中國一直是戴爾重要的國際市場。我們堅持『以科技創新推動人類進步』為宗旨，並始終致力於對中國員工、客戶及合作夥伴的承諾。該承諾堅定不移。」
據了解，戴爾在廈門、成都和昆山設有三大生產基地，其中廈門和成都工廠屬於完全自營。根據11月公布的最新數據，戴爾是2023年廈門最大的製造業企業。
此前，市場流傳出「戴爾供應鏈將撤離中國」，並稱戴爾進行「去中化並已經制定在國內逐年減產和減量採購中國晶片及零組件的計畫」。
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