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中國基金發布自律新規 禁經理人炫富、不得隨意離職

記者林宸誼／綜合報導
中國證券投資基金業協會發布自律規則修訂，明確六項禁止性執業行為。(中新社資料照片)
中國證券投資基金業協會發布自律規則修訂，明確六項禁止性執業行為。(中新社資料照片)

中國高達人民幣16兆元（約1.8兆美元）的公募基金市場迎來重大監管規定，中國證券投資基金業協會（中基協）發布自律規則修訂，明確六項禁止性執業行為，包括禁止從業人員有奢靡炫富、拜金主義、享樂主義等行為。同時，基金經理人不得隨意離職。

今年以來，有多名基金經理在封閉期內離職引發投資人不滿，其中有的基金在基金經理任職期內沒有實現正收益，還有多名基金經理利用職務便利獲取相關基金未公開資訊遭到證監會處罰，罰款金額有的高達人民幣上千萬元，涉及龍頭公募基金公司。

另外，近年來隨著中國基金行業高薪事件不斷引發輿論，監管也就相關薪酬話題對機構予以提醒。北京晚報報導，對於基金從業人員，「管理規則」及配套規則的修訂，細化了對從業人員執業行為的禁止性要求和自律約束措施，進一步明確行業機構在從業人員管理中的主體責任。

具體來看，「管理規則」明確了五類人員應註冊基金從業資格；拓展了基金從業資格取得方式，其中三類人員可豁免基金從業考試科目；明確六項禁止性執業行為，禁止從業人員有奢靡炫富、拜金主義、享樂主義等行為。

值得一提的是，「註冊登記規則」對於基金經理人的申請、註冊及離職問題則提出非常細緻的要求。

其中，對於產品處於募集期內、基金經理管理現有已成立公募基金產品處於封閉期內、基金經理管理現有已成立公募基金產品未滿一年時，不予辦理變更手續。

新修訂的規則中提到，無特殊情況管理公募基金產品處於募集期、封閉期內主動離職，且離職時間未滿24個月（含靜默期）不得註冊為基金經理，這就是杜絕了基金經理「半路先跑」。

對此，有基金業內人士表示，先前有基金經理發行了幾年期產品，在還沒結束第一個封閉期就能隨意離職，新規則下，對基金經理的離職後去新公司發行產品有了更多限制，相信這對基金持有者來說是一個鼓舞人心的消息。

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