人民幣國際支付占比 回降至3.6%

據環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）最新報告顯示，今年10月人民幣國際支付占比從上月3.71%回降至3.6%，在全球排名位列第五，與第四名日圓的占比3.91%仍有差距。

SWIFT報告指出，2022年1月人民幣占比首次突破3%，達到3.2%。今年7月以來，人民幣國際支付占比又連續四個月維持在3%以上，其中，8、9月占比分別為3.47%、3.71%，連續創紀錄新高，10月人民幣國際支付占比雖降為3.6%，仍算是在相對高檔。

此外，人民幣作為全球貿易融資貨幣 角色，人民幣10月的市占從9月的紀錄新高5.8%小幅回落至5.12%，重新回落到第三。目前排名第二的為歐元，其占比為5.85%。

人民幣對美元23日中間價報7.1212，較前日上調42點，創下6月19日來逾五個月新高，顯示人民幣走勢或將偏強。

在岸人民幣23日下午盤收報7.1406，較前日漲71點。經濟參考報引述中金公司分析認為，從月初至今走勢看，外部環境的變化或是人民幣匯率 回升重要原因，人民幣匯率大體上處於順勢「跟漲」狀態，並非單獨走強。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫分析，人民幣匯率逐漸迎來拐點，升值通道亦漸打開，現正處於初步階段。