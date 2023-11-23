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鐵礦砂期貨重挫 因中國試圖為行情漲勢降溫

編譯簡國帆／綜合外電
中國當局宣布將加強監控鐵礦砂波動，並證實已和鐵礦砂和期貨業者討論行情上漲議題，被認為試圖在讓鐵礦砂漲勢降溫。（路透）
中國當局宣布將加強監控鐵礦砂波動，並證實已和鐵礦砂和期貨業者討論行情上漲議題，被認為試圖在讓鐵礦砂漲勢降溫。（路透）

新加坡與大連鐵礦砂價格23日盤中重挫逾2%，因為中國當局宣布將加強監控鐵礦砂波動，並證實已和鐵礦砂和期貨業者討論行情上漲議題，被認為試圖在讓鐵礦砂漲勢降溫，但過去經驗顯示，這些舉措往往只有短期效用。

中國國家發展和改革委員會（發改委）23日表示，針對近期鐵礦砂價格連續過快上漲的異動情況，國家發展改革委價格司、市場監管總局價監競爭局、中國證監會期貨部，已組織部分鐵礦砂貿易企業和期貨公司召開會議，瞭解有關企業參與鐵礦石現貨和期貨交易情況，要求有關企業依法合規經營，不得捏造散佈漲價信息，不得故意渲染漲價氛圍，不得囤積居奇，不得哄擡價格，不得過度投機炒作，不得操縱期貨市場。

發改委表示，國家發展改革委、市場監管總局、證監會將緊盯市場動態，持續加強鐵礦石期現貨聯動監管，嚴厲打擊違法違規行爲，切實維護市場正常秩序。發改委上周也已派員前往大連商品交易所，研擬加強市場監督。

新加坡鐵礦砂期貨23日應聲一度大跌3.4%，跌幅稍後縮小至2.2%，報每噸131.75美元。大連商品交易所交易最熱絡的明年1月鐵礦砂期貨盤中則跌1.62%至每噸人民幣969元（134.38美元）。

鐵礦砂期貨行情8月初以來已大漲超過30%，利多包括北京當局推出伊連串刺激承諾，促使市場預期中國明年營建活動將跳增。中國領導人也正推動最強力的終結房市危機措施，加強施壓銀行業者提高放款，以穩定房地產業。

但鐵礦砂強漲也引發中國當局警戒，最近的行動是否會造成長期影響仍待觀察，因為過去的干預都只讓價格短暫下跌。

Navigate商品公司總是總經理韋德奈爾（Atilla Widnell）表示，中國的最新宣布消息，對最近逢低買進的多頭人士造成短暫的負面震撼，但之後就能坐擁支撐繼續上攻，「這對中國當局是個不幸的兩難，因為他們正處於全面經濟支持模式，同時還試圖對抗工業金屬期貨市場的看多氛圍」。

不過，除了中國當局的行動外，也有跡象顯示鐵礦砂可能漲過頭了，中國鐵礦砂相對於鋼筋的價格正接近三年來最高。

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