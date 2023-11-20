我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B重大改革 一人一籤有助於防弊 明年3月可能實施

「加州對餐飲排隊者徵19%稅」 誰的智商出問題？

中國車市熱戰 本月銷量看增逾20%

記者林宸誼／綜合報導
2023第21屆廣州國際汽車展覽會17日在廣州開幕。據了解，本屆車展展出面積達22萬平方米，展會上共有全球首發車59台，展車總數1132台。(新華社)
2023第21屆廣州國際汽車展覽會17日在廣州開幕。據了解，本屆車展展出面積達22萬平方米，展會上共有全球首發車59台，展車總數1132台。(新華社)

被看作是每年中國車市「收官之戰」的廣州車展17日開幕，今年首發車型高達59輛，去年僅為20多輛，顯見車市競爭熱況。同時，中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）最新數據顯示，11月1日到12日，中國乘用車市場零售53.8萬輛，較去年同期成長18%。車企期待完成年度目標的信心增強，預估11月乘用車銷售較去年同期成長可達20%以上。

作為一年中最後舉辦的車展，車企往往會在每年底的廣州車展發布第二年的新車，或公布下一年度的戰略及計畫。今年各大車企在本屆廣州車展競爭態勢仍相當激烈，多數自主品牌車企紛紛透過開闢細分市場獲取銷量。

第一財經日報報導，今年共有1132款車型亮相，其中新能源車達469款，國外品牌展車為119輛。

中國自主品牌車企一方面紮堆布局新能源MPV（轎式休旅）市場。理想、小鵬在本屆車展推出純電MPV，這一賽道還有騰勢D9、嵐圖夢想家、極氪009、魏牌高山，均在車展上亮相。

另一方面，自主車企也布局超跑市場，埃安昊鉑SSR、極氪001 FR、高合HiPhi Z全新版本在車展亮相。致力於跑車市場，有助帶來更好的品牌效應，提高品牌形象。

值得注意的是，在本次車展上，華為鴻蒙智行首次以獨立展台的方式參展。在鴻蒙智行展位上，AITO問界全系亮相。華為智選車業務首款轎車智界S7也亮相鴻蒙智行展台，該車是華為與奇瑞合作的智選車型，基於奇瑞E0X高端智能電動平台打造，和奇瑞星途品牌的星紀元屬於「姊妹車型」。

隨著車市競爭的白熱化，產業分化和淘汰也正在加速進行。今年仍有不少品牌缺席車展，包括特斯拉、創維汽車、Jeep、威馬、愛馳、Skoda、標緻、雪鐵龍、一汽奔騰、英菲尼迪等。

除了特斯拉外，大部分品牌的市場表現不樂觀，部分品牌已經被邊緣化。其中，一汽奔騰已經連續三屆缺席廣州車展。

華為 特斯拉 超跑

上一則

台積明年有望開門紅 挑戰最旺Q1

下一則

中國新能源車拚15分鐘充飽電 25車企推相關車型

延伸閱讀

世說新聞／LA車展 各廠電動車爭奇鬥艷

世說新聞／LA車展 各廠電動車爭奇鬥艷
世說新聞╱告別燃油 直擊北美神車全球首秀

世說新聞╱告別燃油 直擊北美神車全球首秀
華為推自家鴻蒙系統 下季拋棄安卓 新版本將取消兼容策略

華為推自家鴻蒙系統 下季拋棄安卓 新版本將取消兼容策略
華為10月手機銷量猛增83% 帶動中國智慧手機銷量增11%

華為10月手機銷量猛增83% 帶動中國智慧手機銷量增11%

熱門新聞

分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26
消息人士透露，通用汽車已收購特斯拉的超大型壓鑄技術供應商TEI。路透

打不贏就買下來 通用傳收購特斯拉一體化壓鑄技術供應商

2023-11-15 15:26
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

2023-11-17 06:42
美國銀行對基金經理人的調查顯示，基於對利率將在2024年下降的強烈信念，基金經理人對債券的看漲程度達全球金融危機以來最高。（美聯社）

美債要翻身了？Pimco：明年是投資美債的黃金期

2023-11-14 18:15
沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫。（美聯社）

沃爾瑪CEO：美國未來幾個月將出現通縮

2023-11-17 06:27

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？