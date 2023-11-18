明年地方債額度 中國將提前下達

中國財政部 17日表示，今年前十月各地發行用於項目建設的專項債券 逾人民幣3.5兆元，下一步將提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求，對地方明年提前發債，促投資 、穩增長意義重大。

證券時報報導，財政部指出，今年前十月專項債券共人民幣3兆5192億元，主要用於市政建設和產業園區基礎設施、交通基礎設施等重點領域，發揮專項債券資金強基礎、補民生、擴投資等積極作用。

財政部表示，下一步將加大工作力度，更好發揮專款債券帶動作用，促進經濟持續向好，當中包含兩方面工作。

一方面是根據國務院部署及相關工作安排，提前下達明年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求，強化年度政策銜接；另一方面，將強化政府公債特別是地方政府專案債券管理，適度擴大專案債券投向領域和用作專案資本金範圍，保障重點專案建構資金需求，引導帶動社會有效投資，提高債券資金的效益。

另外，中國全國人大常委會日前批准國務院在今年第4季增發國債人民幣1兆元，將透過轉移支付方式安排給地方，集中力量支持災後恢復重建和彌補防災減災救災弱點。