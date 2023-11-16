小米汽車目標3年賣90萬輛 傳明年2月開賣

曾造訪北京小米 汽車工廠的供應商透露，小米汽車一期工廠內的沖壓、焊接、塗裝、總裝四大製造工藝生產線均已建好，已開始小批量試生產，預計明年2月上市開賣。小米董事長雷軍還表示，未來三年要賣90萬輛。

每日經濟新聞報導，知情人士透露，小米汽車工廠已啟動一段時間的小批量試生產，目前生產的車輛有數十輛，生產好的車都停放在總裝生產線，從外形設計來看，新車是一款轎車，與小鵬P7很像，從停放在廠房內貼膜的白車身外形來看，小米汽車首款車或是一輛「像跑車」的轎車。

第一財經報導，小米汽車15日出現在最新一期的中國工信部目錄中，其申報新車名稱為「SU7」，企業名稱為北京汽車集團越野車有限公司，但車尾尾標是「北京小米」，顯示小米是利用北京汽車的生產資格來合法量產，申報的生產地址為北京經濟技術開發區環景路21號，這裡就是小米汽車自建工廠的地址。

另一位在小米汽車工廠門口等待內部工作人員接引的零部件供應商也表示，「小米汽車內部保密制度非常嚴格，我們每次過來都需經過這一流程。」

公開消息顯示，小米汽車一期工廠相關廠房已於6月12日通過驗收。小米汽車工廠周邊可看到，工廠內部待開發和正在開發的土地與已建好的標有1到5號的廠房與辦公樓用鐵絲網隔開。

張海補充，除廠房外，小米汽車工廠還為試生產的車輛設置了內部低速測試場地。