福建建成海上風電機 單支葉片126公尺「全球最大」

今年6月福建平潭外海才安裝全球首台16兆瓦海上風電機組，不到半年，這個世界紀錄將被更大的18兆瓦機組打破。圖為吊裝現場。（新華社）

中國福建日前建造完成全球單機容量最大、葉輪直徑最大的直驅海上風電機組，單支葉片長達126公尺，機組輪轂中心高度160公尺，相當於53層居民樓的高度；風輪掃風面積5萬3000多平方公尺，相當於7.5個標準足球 場。

中新社報導，由中國東方電氣集團有限公司聯合中國華能集團有限公司研製、擁有完全自主知識產權的18兆瓦直驅海上風電機組，10日在位於福建福州福清市的東方電氣風電（福建）有限公司生產基地下線。這是目前已下線的全球單機容量最大、葉輪直徑最大的直驅海上風電機組。

福建今年6月底才在平潭外海吊裝全球最大的16兆瓦風電機組，如今不到半年，這項紀錄將被新的18兆瓦風電機組打破。

18兆瓦直驅海上風電機組葉輪直徑達260米，機組由3萬餘個零件組成；機組滿發時，每轉一圈即可發出38度電，在年均每秒10米的風速下，單台機組每年可輸出7200萬度清潔電能，可滿足4萬戶普通家庭一年的生活用電，可節約標準煤2萬餘噸、減少二氧化碳排放5.5萬餘噸。

18兆瓦直驅海上風電機組是針對海上Ⅰ類風速區域（中國畫分的最大風能風區）開發的全新一代海上風電機組，葉片、發電機、變流器、變壓器等機組關鍵部件完全實現國產化，推動整個風電產業鏈協同發展和技術進步。與該機型配套的葉片單支長126米，採用東方電氣自主研發的大厚度、鈍尾緣、高性能翼型，應用氣動結構一體化設計技術和彎扭耦合自適應降載技術，使用新型碳纖維拉擠板材料和新型主梁結構，兼顧結構安全性和經濟性。發電機採用超高功率密度發電機，材料利用率高，經濟性好。

中國東方電氣集團有限公司相關負責人表示，該機型的研發採用「主動偏航抗颱風策略+被動抗颱風結構」設計，可抵禦每秒80米的超強颱風，適用海域廣；同時採用E-top電氣方案，解決了偏航系統扭纜佈置難題；採用的行業首創全國產化集成式雙驅變槳系統，雙驅變槳安全性高，可有效改善超大型風電機組變槳傳動的機械承載，提升使用壽命。

東方電氣風電（福建）有限公司表示，18兆瓦直驅海上風電機組將實現批量生產，在東南沿海Ⅰ類風區示範應用。