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台灣今年稅收超徵 估3700億台幣 史上第3高

記者翁至威／台北報導
台灣今年稅收超徵數上看3700億元。（記者陳儷方／攝影）
台灣今年稅收超徵數上看3700億元。（記者陳儷方／攝影）

台灣財政部9日公布前十月稅收3兆223億元（約9374萬美元），續創歷年同期新高，年增6.9%，全年稅收估將超過預算數（簡稱超徵）3000億至3700億元，今年超徵規模將是史上第三高，2022年超徵5237億元則為史上最高。

財政部統計處專委梁冠璇表示，累計前10月稅收刷新同期紀錄者包含關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）、房屋稅、牌照稅及印花稅等八稅目，表現最為亮眼，挹注總稅收續創同期新高。

另外截至10月，包含綜所稅、營所稅、證交稅、贈與稅、遺產稅、房屋稅、牌照稅、娛樂稅、印花稅、奢侈稅等十稅目，都已提前達成全年預算目標。

其中與股市交投連動的證交稅10月入帳152億元，年增34.8%，連六紅，主因去年基期偏低。不過增幅已略趨緩，主因10月台股量縮，上市櫃日均成交值3118億元為近五個月低點。

累計前十月證交稅則達1598億元，一如先前預期，全年目標順利提前達陣，年增8.4%，比預算數超出約47億元。

綜所稅截至10月則已超過全年預算數逾1082億元，稅收入帳情況良好，主要受惠於申報自繳稅額、利息及薪資所得扣繳稅款增加；營所稅累計稅收則已超過全年預算111億元以上，主因去年度公司獲利成長。

另外遺產稅、贈與稅都因有大額稅款入帳，累計稅收分別超過全年預算75億元、57億元；奢侈稅則因今年以來高價車市場買氣熱絡，早在今年8月就已達陣全年預算，至今達成率已162%。

表現堪憂的稅目包含土增稅、契稅、菸酒稅等。尤其土增稅截至10月稅收達成率僅六成，今年恐短徵；而契稅、菸酒稅達成率僅約八成，要達標還得加把勁。

今年全年全國稅收預算數約3兆701億元，截至10月已實收3兆223億元，差距僅478億元，距離達標僅一步之遙，11月累計稅收將可無懸念提前達到全年目標。

以近年同期推估，今年稅收將超徵3000億至3700億元，不過其中有部分為地方稅，中央部分約超徵2200億至2800億元。

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