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比亞迪出擊 掀車市價格戰 5款車型最高降價2459美元

記者林宸誼／綜合報導
中國11月起有多家車企宣布降價，比亞迪打響年底降價「第一槍」。圖為今年初海南國際汽車展覽會。（中新社資料照片）
中國11月起有多家車企宣布降價，比亞迪打響年底降價「第一槍」。圖為今年初海南國際汽車展覽會。（中新社資料照片）

中國車市再掀價格戰，在經歷「金九銀十」銷售小高峰後，進入年底最後兩個月，各車企為衝刺全年目標，11月一開始就有多家車企宣布降價，其中，中國新能源車企龍頭比亞迪打響年底降價「第一槍」。

比亞迪1日宣布多款熱銷車型降價，11月1日到11月30日，五款車型大降價，降幅從5000到1.8萬元（人民幣，下同，約683到2459美元）不等；同一天，特斯拉官宣上線新一期引薦獎勵；零跑汽車2日則宣布全系車型降價，最多降價人民幣1萬元（約1366美元）。

打響本輪降價第一槍的比亞迪可說是底氣十足。今年前三季，在價格戰此起彼伏的情況下，比亞迪依舊實現營收人民幣4222.7億元，年增57.7%；淨利人民幣213.6億元，年增129.4%的亮麗財報。

但比亞迪早在年初定下的年度銷量目標是300萬輛，要達成目標就必須在11月和12月都銷售30萬輛以上，而今年10月是比亞迪首次突破30萬輛月銷量。

特斯拉中國1日則宣布上線新一期引薦獎勵，即日起至12月31日，透過好友引薦，購車人可獲得尾款抵扣人民幣1750元，引薦人可獲獎勵積分7000分等優惠。

還有兩家車企在1日也發布降價通知。吉利旗下的領克汽車宣布，11月完成領克08車型大定（不退定金）鎖單，且於12月31日完成提車，即可享受人民幣6000元購車補貼、免費升級哈曼卡頓23揚聲器音響等權益；長城旗下歐拉汽車「閃電貓」車型，1日也推出限時優惠人民幣3萬元的政策。

值得一提的是，今年初率先開啟價格戰的特斯拉剛剛進行過一輪漲價。10月27日，特斯拉中國官網顯示，Model Y高性能版售價上調人民幣1.4萬元。

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