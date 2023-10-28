退出蘋果供應鏈 緯創印度廠 1.25億美元賣給塔塔

緯創印度廠。 （路透）

緯創印度 廠出售案拍板定案，緯創董事會27日通過決議，以1.25億美元出售印度子公司Wistron InfoComm Manufacturing （India）Private Limited（WMMI）100%股權予塔塔集團，並將盡快完成交割。緯創退出蘋果供應鏈 ，塔塔將是印度本土業者首次正式進行iPhone 組裝業務。

WMMI是緯創印度三個工廠中最大的一座iPhone組裝廠，出售後緯創在印度仍有售後服務及保留車載、儲存等相關產線在印度繼續發展。

緯創賣廠金額雖不如外電先前預期的6億美元，帳面上損益兩平，但透過減少認列印度工廠支出，業界估計，反而可為緯創每年每股多賺台幣0.5元以上。

緯創在印度共有八條iPhone相關產線，貢獻年營收約台幣300億（約9.23億美元），占集團營收僅約3%。市場指出，蘋果iPhone主要由鴻海、和碩、緯創等業者組裝，近年蘋果產品毛利低，加上美中貿易戰升溫，蘋果要求產線分散，緯創也面臨全球產能重新調整的考驗。緯創2020年出售位於中國昆山的iPhone廠給立訊集團，2023年將印度iPhone廠售予塔塔集團，等於是結束iPhone代工業務，擺脫手機事業的虧損包袱，對其毛利率有正面幫助。

交易案完成後，塔塔集團將以本土業者的角度打入iPhone供應鏈，做更純正「印度製造」，進一步挑戰中國在電子業的主導地位，外媒報導，塔塔集團在收購案後，除了會增加零件工廠和iPhone生產線，也將在印度開設100家蘋果專賣店。緯創指出，後續簽署正式交易文件及相關合約後，未來需依法登記、備案或取得相關主管機關之核准。

SMS InfoComm （Singapore） Pte. Ltd.同時公告，將對WMMI之債權（含借款本金及應計利息）於1.3億美元額度內轉換為股權。

資料顯示，緯創第2季從印度出口價值近5億美元的iPhone，緯創日前承諾要在截至2024年3月的年度，從該廠出貨至少價值18億美元的iPhone，以獲得政府獎助。