天貓雙11預售開跑 掀「悅己」消費風 珠寶飾品成交增超600%

天貓雙11在24日晚上8時開始預售，僅一小時內，成交額年增超200%的品牌達1300多個。(取材自微博)

中國電商狂歡節雙十一近日陸續開跑，其中天貓雙11在24日晚8時開啟預售，據天貓公布的最新數據顯示，僅一小時內，成交額年增超200%的品牌達1300多個，成交額年增超500%的品牌近700個，數據顯示成交強勁。從消費型態觀察，「悅己」消費（指為自己生活開心的消費）迎來爆發式增長。

在悅己消費上，珠寶飾品預售成交較去年同期增長超600%；旅行熱帶動生活服務年增117%；酒水飲料消費也暴增，酒類品牌五糧液預售破1億元人民幣(約1367萬美元)，人頭馬旗艦店年增1900%，星巴克 旗艦店年增800%，習酒旗艦店年增460%，奈雪旗艦店年增390%。

此外，啟售第一個小時內，電玩設備年增150%，無人機等智慧飛行設備年增300%，嵌入式冰箱年增450%，廚房空調年增1800%。

近期在活動降價的蘋果i15也受到青睞，該款手機開售一小時內，標價人民幣5198元的iPhone 15在淘寶百億補貼被搶空6次、iPhone 15 Pro Max搶空8次。

這次雙十一直播依舊火熱，自啟售晚上8時至凌晨12時，在短短四個小時，淘寶直播即產生了130個預售金額突破1000萬元人民幣的直播間，腰部主播（指禮物收益一般，但比其他主播禮物刷量高）年增365%，新主播年增684%，直播機構年增165%。

在海外市場部分，天貓淘寶海外這次在雙十一針對台灣、香港、澳門、新加坡 、馬來西亞五大重點市場投入了數億元人民幣，推出「淘寶PLUS」以加強滿額包郵及包退服務，進一步提升消費者體驗。