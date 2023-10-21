台灣外銷訂單連13黑 9月金額514億美元 年減15% 拚11月轉正

台灣經濟部發布9月外銷訂單金額514億美元，年減15.6%、連13黑。（本報資料照片）

由於全球通膨及升息 壓力續存，台灣經濟部20日發布9月外銷訂單金額514億美元，雖重返500億美元大關，但年減15.6%、連13黑。不過，經濟部預估10月年減幅可望縮至個位數，11月則因去年基期較低，有機會拚轉正。

台灣經濟部統計處長黃于玲表示，AI 商機熱絡，若第4季庫存去化成效顯現，加上去年11月、12月基期較低等三大有利因素，外銷訂單金額可望轉為正成長，11月出現反彈機會比10月大，若消費性電子新品效應明顯、終端需求回溫等皆往好的方向發展，外銷訂單金額將可持續正成長，「目前先拚轉正，後續再密切觀察。」

黃于玲坦言，除通膨及升息遞延效應外，10月發生的以巴衝突，更添國際情勢不確定性，恐抑制全球貿易成長動能，接下來需關注以巴戰事範圍是否擴大及產油國是否牽扯進去，若戰事持續會有外溢效果，也將導致全球經濟風險升高。

至於以巴戰爭是否影響高科技產品接單？黃于玲指出，單就出口金額觀察，台灣出口至以色列金額僅占總出口0.2%，主要產品為晶片 ，而進口金額也僅占0.5%， 預估短期直接影響並不大。

此外，針對美國晶片禁令升級，黃于玲同樣評估對台灣衝擊不大，由於AI需求殷切，整體而言仍是供不應求。

若按貨品別觀察，黃于玲表示，主因受全球通膨及升息影響，終端需求不振，加上供應鏈持續去化庫存，9月資訊通信產品、電子產品外銷訂單金額，年減幅分別為19.2%、16.7%，光學器材則年增7.3%，創去年1月以來最大增幅。

傳統貨品亦因全球經濟成長減緩，抑制廠商對設備投資意願，致機械、基本金屬、塑橡膠製品及化學品均呈負成長，年減幅分別為19.1%、14.1%、12.8%及10.1%。

經濟部外銷訂單廠商10月動向調查顯示，按家數計算之動向指數為44.7，按接單金額計算之動向指數為53.2，預期10月整體外銷訂單金額將較9月增加，經濟部預估10月外銷訂單金額510億至530億美元，年減7.9%至年減4.3%，將連14黑。

以貨品來看，資訊通信產品、電子產品及光學器材以訂單金額計之動向指數分別為54.5、53.0及45.3。