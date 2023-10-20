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庫克本周旋風式中國行 可見蘋果一石二鳥之計

編譯劉忠勇／綜合外電
庫克此行深入四川，參觀使iPad助農村轉型。（取材自庫克個人微博）
庫克此行深入四川，參觀使iPad助農村轉型。（取材自庫克個人微博）

蘋果（Apple）執行長本周在中國旋風式走訪，充分凸顯蘋果和最大iPhone市場之間的關係益發複雜。中國既是蘋果的製造基地，又是極重要的消費市場，卻也成重大風險的源頭。

庫克本周一先是意外在成都門市舉辦的騰訊遊戲比賽場合現身，到場替競逐騰訊手遊《王者榮耀》大獎的玩家們加油，又參觀小學生使用iPad遙控無人機的情況。隨後，他飛往華東，參觀代工廠商立訊精密的工廠。

周三，庫克會見商務部長王文濤。王文濤表示，歡迎包括蘋果在內跨國公司共享中國市場紅利，實現共贏發展。根據商務部的聲明，庫克表示蘋果珍視在華30年發展所取得的成績。

周四，庫克告訴工信部長金壯龍，蘋果承諾支持中國產業鏈供應鏈夥伴共同成長。

不過，蘋果正將部分生產轉移到中國以外地區，在中國供應鏈的未來布局的問題仍然是個未知數，但更迫切的問題是，蘋果在中國消費市場已出現立即的隱憂。

iPhone在中國市場原是相當火紅的產品，常見消費者幾天前即在蘋果門市排隊購買的盛況，但分析師表示，由於經濟成長遲緩，消費者需求也減弱不少。

IDC分析師黃子興（Will Wong）告訴華爾街日報：「中國消費者的心態已經改變。中國的經濟和疫情前不同，消費習慣也更理性，不再非得搶第一買到iPhone不可。」

與此同時，中國本地智慧手機業者華為來勢洶洶，蘋果儘管有鈦金屬外殼和更強相機等新功能，仍被華為搶了鋒頭。中國證券在一份報告中指出，華為截至10月2日的一個月內，拜高階手機Mate 60 Pro系列問世所賜，在中國智慧手機市值幾乎爆增一倍。

據華爾街日報報導，中國幾家線上經銷商已經開始以低於原價的價格銷售iPhone 15，有別於過去幾年高價銷售的情況。iPhone 15不再是一款供不應求的手機，消費者現在可以以更實惠的價格買到。

Counterpoint分析師齊英楠（Ethan Qi）認為，蘋果在中國銷售仍有回升的潛力，因為高階iPhone款式供貨增加了，蘋果高階機種往往在中國是最暢銷的。

據研究機構TechInsights的出貨統計，中國第2季已首度成為蘋果iPhone的最大市場。大中華區占蘋果全球營收大約五分之一，成為蘋果在美洲和歐洲之後的第三大市場。

不過，就像諸多美國企業一樣，蘋果也發現自己陷入北京和華盛頓之間的政治駁火之下，雙方都越來越重視國安問題而非商業利益。

商業顧問公司亞洲集團（Asia Group）中國區經理林漢升告訴華爾街日報，中國政府禁用iPhone，顯示連蘋果也可能成為美中摩擦中的附帶犧牲品，「這是中國方面發出的信號，就連蘋果也並非是碰不得的。」

庫克日前在微博貼文說，蘋果過去10年和中國農村發展基金會合作，支持四川的鄉村發展。林漢升指出，外國企業通常會利用此類捐助來展現對中國的承諾，藉此改善和官方的關係，因為在中國，企業的社會責任往往是由黨和政府主導的。

林漢升形容這是蘋果的一石二鳥之計，既吸引了基層支持者，也符合官方的目標。

庫克18日現身蘋果北京三里屯店。（取材自庫克個人微博）
庫克18日現身蘋果北京三里屯店。（取材自庫克個人微博）

iPhone 庫克 華爾街

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