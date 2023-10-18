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比亞迪第三季獲利 較去年大增1倍

記者林茂仁／綜合報導
比亞迪第三季獲利大增一倍。圖為比亞迪參加在德國慕尼黑國際車展。（新華社）
比亞迪第三季獲利大增一倍。圖為比亞迪參加在德國慕尼黑國際車展。（新華社）

比亞迪公司17日發布的獲利預告顯示，今年第三季，比亞迪預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣95.46億至115.46億元(約13億至15.8億美元)，年增67%至101.99%；預計扣除非經常性損益後的淨利潤為人民幣86.05億至105.05億元，年增61.29%至96.9%；基本每股收益預計為人民幣3.29至3.97元。

澎湃新聞報導，比亞迪預估累計今年前三季實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣205億至225億元，年增120.16%至141.64%；預計扣除非經常性損益後的淨利潤為人民幣183億至202億元，年增118.78%至141.49%；基本每股收益預計為人民幣7.06至7.74元。

比亞迪表示，今年第三季，新能源汽車行業延續良好的增長勢頭，公司新能源汽車銷量持續創下歷史新高，穩居全球新能源汽車銷量第一。

產銷快報顯示，比亞迪今年前3季累計乘用車銷量為207.02萬輛，年增76.14%。

值得注意的是，在整體銷量超越特斯拉後，比亞迪的純電動車型銷量已經在向特斯拉逼近。今年第三季，比亞迪乘用車銷量為82.21萬輛，其中純電動車型銷量為43.16萬輛，而特斯拉第3季共交付43.51萬輛，兩者相差僅3500輛左右。

在比亞迪的銷量中，出口資料十分亮眼。中汽協資料顯示，今年1至9月，比亞迪出口15.4萬輛，位居所有車企第八名；在整車出口前十名的企業中同比增長最快，高達5.2倍。

比亞迪方面表示，第三季行業競爭加劇延續，公司憑藉不斷提升的品牌力、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，公司盈利持續向好，展現強大的韌性。

此外，比亞迪提到，手機部件及組裝業務方面，受益於海外大客戶份額提升及安卓客戶需求回暖、新能源汽車和新型智慧產品等業務持續高速增長，產能利用率持續提升，業務結構進一步優化，盈利能力持續改善。

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