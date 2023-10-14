力積電日本廠 傳獲日本官方9.3億美元補助

力積電與SBI合資的晶圓廠可望獲得補助1400億日圓。（歐新社）

晶圓代工廠力積電今年7月宣布與日本 SBI控股株式會社合作，將合資在日本建設12吋晶圓代工廠。近期傳新進度，外電報導，日本經濟產業省可望對這間合資晶圓廠補助1400億日圓（約9.3億美元），力積電對此不評論。

日本政府積極發展半導體產業，媒體先前估計，日本官方對台積電 熊本一廠最多可補助4760億日圓（約31.8億美元），近期更傳對熊本二廠補助9000億日圓（約60.2億美元）。力積電與SBI合資的晶圓廠同樣可望獲得補助，補助金額上看1400億日圓。

力積電與日本SBI株式會社已經設立籌備公司，在日本尋覓12吋晶圓廠地點，目前仍未定案。力積電董事長黃崇仁在9月表示，不會選擇（熊本）當台積電的鄰居。

黃崇仁當時表示，力積電是唯一具備記憶體與邏輯技術能力的專業晶圓代工公司，將以自行開發之22／28奈米以上製程及晶圓堆疊（Wafer on Wafer）技術，滿足未來AI邊緣運算所產生的多重應用，同時補強車用晶片 的缺口。

力積電持續推進技術，強化AI領域布局，正開發高速運算晶片所需的記憶體晶圓堆疊技術（Wafer-on-Wafer，WoW），客戶非常感興趣。

黃崇仁看好透過SBI與日本產官學各界深入合作，參與振興日本半導體供應鏈，力積電也能產銷國際化。

日本積極鼓勵半導體產業發展，除了台積電及力積電之外，美光、鎧俠（Kioxia）及WD，以及日本官方及民間合作設立的Rapidus也獲得日本官方補助。

日本過去原本就是半導體晶圓廠大國，但台灣半導體產業崛起，加上記憶體廠不斷整併，當前僅剩下鎧俠一枝獨秀，邏輯晶圓廠也僅剩下三菱半導體、瑞薩半導體及Sony半導體等IDM大廠。

不過，日本在半導體市場仍舉足輕重，在設備機台、化學、氣體及光學等半導體設備原材料市場仍是龍頭霸主，先前南韓才因日本限制出口半導體用化學液體及氣體，雙方發生紛爭，顯示日本在半導體材料市場的地位。