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救A股 中國「國家隊」匯金公司大買4大行股

記者黃雅慧／綜合報導
為提振持續低迷的A股，中國「國家隊」匯金公司11日公告增持四大行。（中新社）
為提振持續低迷的A股，中國「國家隊」匯金公司11日公告增持四大行。（中新社）

為提振低迷的A股，中國「國家隊」匯金公司出手。中國四大國有行工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行11日相繼發布公告指，匯金公司增持該行A股股份。分析認為，儘管額度不高，但釋出要提振市場的積極訊號。

四大行公告還指出，匯金公司擬在未來六個月內（自本次增持之日起算）以自身名義繼續在二級市場增持本行股份。

上證報報導，如果以11日四大行收盤價估算，匯金公司增持工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行的金額分別約為人民幣1.30億元、1.36億元、0.94億元、1.17億元，合計約人民幣4.77億元（約6537萬美元）。

中國基金報報導，有分析稱，目前的「國家隊」匯金公司和中證金融公司，實際上類似於境外市場的平準基金，所以最簡單直接的方式是財政部或央行向這些「國家隊」大規模注資，即可實現平準基金的類似功能。而要解決當前股市低迷等問題，國家直接向匯金公司和中證金融公司增資，才是最務實、最有效的手段。

匯金公司是由中國國家出資設立的國有獨資公司。按國務院授權，代表國家依法行使對國有商業銀行等重點金融企業出資人的權利和義務。直接控股參股金融機構包括六家商業銀行、四家證券公司、兩家保險公司和四家其他機構。

匯金公司上一次集體增持4大行要回溯至2015年。工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行在2015年8月19日晚間集體公告，接到控股股東匯金公司通知，匯金公司通過協議轉讓方式受讓其A股股份。匯金公司受讓上述四大行的股份分別約10.14億股、12.55億股、18.10億股、4.97億股，如果以當日收盤價計，耗資近200億元。

A股自十一長假後並未如預期大漲，仍然持續低溫，11日大盤全天高開後衝高回落，三大指數均反彈，創業板指領漲。

國務院 低溫 央行

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