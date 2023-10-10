中芯集成跨界私募基金 出資2000萬人民幣

中芯國際投資的中芯集成近日被發現成立芯聯私募基金管理（杭州）合夥企業。（取材自微博）

中國晶片 製造巨頭中芯國際投資 的中芯集成近日被發現成立芯聯私募基金管理（杭州）合夥企業，出資金額2000萬（人民幣，下同，約274萬美元），經營範圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務。外界猜測可能跟美中科技戰有關，藉由創投資金布局供應鏈 ，避免被美技術封殺。

證券時報報導，中國工商訊息查詢平台「企查查」資料顯示，芯聯私募基金執行事務合夥人為袁鋒，且該公司由中芯集成全資子公司芯聯股權投資（杭州）有限公司等共同持股。

南方財經報導，中芯集成在8月舉行的2023年中期業績交流會上，總經理趙奇曾透露，公司擬聘請袁鋒成為中芯集成的聯合創始人，由其統一籌畫碳化矽SiC項目及負責中芯集成的投資生態布局。

中芯集成是目前中國少數提供車規級晶片的晶圓代工企業之一，主要從事微機電系統（MEMS）和功率器件等領域的晶圓代工及封裝測試業務，為客戶提供一站式服務的代工製造方案。據Chip Insights發布的「2021年全球專屬晶圓代工排行榜」，中芯集成營業收入排名全球第15，中國第五。

據中芯集成上市前招股書披露，中芯集成無控股股東和實際控制人。截至發行前，公司第一大股東越城基金持股比率為22.7%，第二大股東中芯控股持股比率為19.57%，為單獨持有中芯集成5%以上股份兩大股東。

中芯集成5月在中國科創板上市，是繼晶合集成之後，今年內第二家在科創板上市的晶圓廠。中芯集成募資能力強勁，中國經濟網報導，前九個月單檔個股募資金額來看，中芯集成募資到110.7億，排名第二；一、三名分別為華虹公司與晶合集成，分別募資到212億、99.6億。

中芯集成8月底發布上市以來首份半年報。財報顯示，公司營收25.2億，年增24%；虧損11億，去年同期為虧損5.7億。貨幣資金達87.6億，年增412%。