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中芯集成跨界私募基金 出資2000萬人民幣

記者黃雅慧／綜合報導
中芯國際投資的中芯集成近日被發現成立芯聯私募基金管理（杭州）合夥企業。（取材自微博）
中芯國際投資的中芯集成近日被發現成立芯聯私募基金管理（杭州）合夥企業。（取材自微博）

中國晶片製造巨頭中芯國際投資的中芯集成近日被發現成立芯聯私募基金管理（杭州）合夥企業，出資金額2000萬（人民幣，下同，約274萬美元），經營範圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務。外界猜測可能跟美中科技戰有關，藉由創投資金布局供應鏈，避免被美技術封殺。

證券時報報導，中國工商訊息查詢平台「企查查」資料顯示，芯聯私募基金執行事務合夥人為袁鋒，且該公司由中芯集成全資子公司芯聯股權投資（杭州）有限公司等共同持股。

南方財經報導，中芯集成在8月舉行的2023年中期業績交流會上，總經理趙奇曾透露，公司擬聘請袁鋒成為中芯集成的聯合創始人，由其統一籌畫碳化矽SiC項目及負責中芯集成的投資生態布局。

中芯集成是目前中國少數提供車規級晶片的晶圓代工企業之一，主要從事微機電系統（MEMS）和功率器件等領域的晶圓代工及封裝測試業務，為客戶提供一站式服務的代工製造方案。據Chip Insights發布的「2021年全球專屬晶圓代工排行榜」，中芯集成營業收入排名全球第15，中國第五。

據中芯集成上市前招股書披露，中芯集成無控股股東和實際控制人。截至發行前，公司第一大股東越城基金持股比率為22.7%，第二大股東中芯控股持股比率為19.57%，為單獨持有中芯集成5%以上股份兩大股東。

中芯集成5月在中國科創板上市，是繼晶合集成之後，今年內第二家在科創板上市的晶圓廠。中芯集成募資能力強勁，中國經濟網報導，前九個月單檔個股募資金額來看，中芯集成募資到110.7億，排名第二；一、三名分別為華虹公司與晶合集成，分別募資到212億、99.6億。

中芯集成8月底發布上市以來首份半年報。財報顯示，公司營收25.2億，年增24%；虧損11億，去年同期為虧損5.7億。貨幣資金達87.6億，年增412%。

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